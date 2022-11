Eindhoven gaat 400 asielzoekers opvangen: 'Morele plicht'

Eindhoven wil zo snel mogelijk vierhonderd asielzoekers en statushouders opvangen. Dat heeft de gemeente maandagavond bekendgemaakt. Waar de opvanglocatie komt, is nog niet bekend. De tijdelijke huisvesting aan de Kanaaldijk-Zuid blijft door het besluit langer open totdat een definitieve plek is gevonden.

De gemeente Eindhoven verwacht binnenkort een verzoek vanuit Den Haag om meer asielzoekers op te vangen. Op dit verzoek wordt nu vooruit gelopen. Het gemeentebestuur zegt ‘de opvang als zijn morele en maatschappelijke plicht te zien.’ De gemeente hoopt de vierhonderd asielzoekers en statushouders uiteindelijk op maximaal twee locaties te kunnen onderbrengen. Ze was aanvankelijk van plan om 250 mensen op te vangen, maar gezien de gestegen nood is dat niet meer genoeg, lichtte burgemeester Jeroen Dijsselbloem toe. Hij spreekt van een 'eerste goede stap'. Samen met regiogemeenten wordt ondertussen gewerkt aan een breder plan.

Flexibel inzetbare opvangplekken

Voor de voorlopige opvang gaat Eindhoven gebruik maken van flexibel inzetbare opvangplekken. Zo kunnen die ook gebruikt worden om andere mensen te huisvesten, zoals studenten. Dit kan bijvoorbeeld als het aantal asielzoekers weer terugloopt.

Eindhoven vangt nu al tijdelijk 96 asielzoekers op, aan de Kanaaldijk-Zuid. Voor deze opvang wordt gebruik gemaakt van vijf woonunits die op de oude milieustraat zijn neergezet. In elke unit kunnen twintig mensen worden ondergebracht. De tijdelijke overeenkomst loopt eind december af.

Nu blijkt dus dat de tijdelijke opvang langer openblijft. De gemeente heeft met vertegenwoordigers van ondernemers en omwonenden hierover gesproken. Ook is er in de buurt huis-aan-huis een brief verspreid.

Ondernemers op het Eindhovense bedrijventerrein De Kade waren eerder dit jaar boos toen bekend werd dat de winternoodopvang voor dak- en thuislozen een tijdelijke opvang voor asielzoekers zou worden. “De gemeente had beloofd dat de woonunits zouden worden weggehaald als de winteropvang in april zou sluiten,” zei Bjorn Seerden van de ondernemersvereniging toen. “Nu horen we dat er asielzoekers komen. Dat was niet de afspraak.”

'Goede samenwerking met COA en omwonenden'

Volgens wethouder Samir Toub gaat het nu maanden later ‘heel erg goed op en rond deze locatie’. Volgens hem komt dat door een goede samenwerking tussen COA en omwonenden. ”Ik hoop dat dit staat voor de manier waarop het er op en rond de nieuwe opvang aan toe zal gaan.”

Dijsselbloem heeft er ook alle vertrouwen in. Volgens hem was en is er een brede acceptatie in de stad. De burgemeester rekent er ook op dat het rijk niet alleen letterlijk een duit in het zakje doet. Hij zou willen dat de wet- en regelgeving een snelle inburgering mogelijk maakt: “Als het aan ons ligt, gaan asielzoekers en statushouders direct de Nederlandse taal leren en gaan kinderen direct naar school. Kortom: vanaf dag één inburgeren en participeren - inclusief betaald werk. We doen dan ook een klemmend beroep op Den Haag om dit mogelijk te maken en niet allerlei bureaucratische problemen of politieke bezwaren op te werpen. Dat hebben we wel geleerd van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne: des te sneller aan het werk des te beter het is voor iedereen. Te meer daar wij in onze regio ook behoefte hebben aan extra arbeidskrachten.”

LEES OOK:

Budel vangt 130 vluchtelingen op, huisvesting Eindhoven loopt vertraging op

Ondernemers boos over komst asielzoekers Kanaaldijk: ‘Er is geen overleg'