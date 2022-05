Budel vangt 130 vluchtelingen op, huisvesting Eindhoven loopt vertraging op

In Budel zijn donderdagavond 130 asielzoekers opgevangen. Ze kwamen van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. In tegenstelling tot een dag eerder kon het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nu wel busvervoer regelen. De gemeente Roosendaal zorgde toen zelf voor een bus.

Ter Apel, waar maximaal 2000 asielzoekers kunnen worden opgevangen, gaat de afgelopen maanden gebukt onder een grote instroom van asielzoekers en een beperkte uitstroom.

Overnachten op stoel

Het komt om die reden soms voor dat vluchtelingen voor wie geen plaats meer is, niet naar een andere opvanglocatie kunnen, omdat er geen vervoer voor hen is. Zo moesten in de nacht van woensdag op donderdag elf mensen op een stoel in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND in Ter Apel slapen.

Na overleg donderdag kwamen er drie bussen van commerciële vervoerders. Ook stelde de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), die vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid bijvoorbeeld vervoer van gedetineerden regelt, een bus beschikbaar. Zij brachten 130 mensen naar Budel en 70 naar het Drentse Vledder.

Vertraging in Eindhoven

Ondertussen loopt de opvang in Eindhoven van mensen die niet meer in Ter Apel kunnen blijven, al weken vertraging op. Een maand geleden zei burgemeester John Jorritsma nog dat er vanaf 1 mei 96 vluchtelingen uit het Groningse dorp zouden worden gehuisvest.

De aanpassing van de units voor tijdelijke bewoning, die al enige tijd leeg stonden, kost echter meer tijd dan verwacht. Zo moesten deze week nog keukens worden geplaatst en komt er nog een aparte ruimte voor wasmachines en drogers, zo lieten Burgemeester en Wethouders donderdag weten.

Ook is het COA nog op zoek naar ‘gekwalificeerde mensen’, meldt het college. Samen met plaatselijke opvangorganisaties als Neos en Springplank040 wordt geprobeerd ‘zo snel mogelijk aan het benodigde personeel’ te komen. Begin volgende maand worden omwonenden en ondernemers bijgepraat. Ook worden dan met hen afspraken gemaakt. Enkele dagen na de aankondiging van Jorritsma beklaagden bedrijven zich nog over het feit dat zij in tegenstelling tot wat de burgemeester beweerde niet of nauwelijks waren ingelicht.

Overigens

