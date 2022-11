112-nieuws: bewoner komt thuis inbrekers tegen • auto ramt huis

20.31

Een huis aan de Weilustlaan in Breda is zwaar beschadigd geraakt, nadat er dinsdagavond een auto naar binnen is gereden. Een groot deel van de pui van de bungalow ligt er helemaal uit. Drie muren zijn omvergereden.

Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht in de Bredase straat. De bestuurder van de auto, een donkerblauwe Opel, raakte de macht over het stuur kwijt en knalde hard tegen het huis.

De bewoners zijn geschrokken, maar raakten volgens de politie niet gewond.

