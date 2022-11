Zware mishandeling: vier jongens melden zich, deze twee worden nog gezocht

Vier jongens hebben zich bij de politie gemeld, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij een zware mishandeling op de Hoofdstraat in Schijndel. Ze zijn zeventien of achttien jaar oud.

Ze namen contact op met de politie nadat ze vorige week (onherkenbaar) in beeld waren gebracht in Bureau Brabant. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. Zij zijn sinds maandag te herkennen op de foto’s die door het opsporingsprogramma van justitie, politie en Omroep Brabant zijn verspreid.

Slachtoffers waren op stap

Het viertal dat zich bij de politie heeft gemeld, blijft onherkenbaar. De foto’s werden gemaakt aan de hand van beelden die van de mishandeling zijn gemaakt. Hierop is te zien hoe een groep zwaar geweld gebruikt tegen een jongen, die met een vriend en vriendin op stap was in Schijndel.

De jongen had het die avond van de 21e augustus gewaagd iets tegen een ander groepje jongens te zeggen die een fietsenrek aan het vernielen was. Hij moest het bekopen met veel klappen en trappen. Ook de vriend en vriendin moesten het ontgelden. Opvallend is ook hoe snel de vlam in de pan sloeg.

Daders kunnen zich nog melden

De twee nog spoorloze daders kunnen zich nog melden bij de politie. Als ze dat hebben gedaan, zullen ook zij onherkenbaar worden gemaakt.

