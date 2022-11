Sint heeft dit jaar een vast budget voor onze pakjes, dit is wat hij koopt

De prijzen stijgen en dat merkt ook de Sint in zijn portemonnee. Hij heeft duidelijk vaste afspraken gemaakt met de hulppieten die hij op pad stuurt om cadeautjes in te kopen. Dat merken ze ook in de speelgoedwinkels. En daar zien ze ook wat de populairste items zijn op de verlanglijstjes dit jaar.

1. Vast budget

Meer dan eerst komen mensen met een vast budget in hun hoofd de winkel binnen, merkt Ellen van Otten Speelgoed in Den Bosch. "Er ontstaat een groter verschil tussen mensen die lekker losgaan en mensen die aangeven een maximaal bedrag te hebben. Daar kunnen we mensen dan gericht mee helpen", vertelt ze.

Fabrikanten spelen daar ook op in, merkt Patrick van spellenspeciaalzaak De Dobbelsteen: “Dit jaar zijn er een aantal spellen bijgekomen met een goede prijs-kwaliteit verhouding, zoals El Dorado en Queensland. Daardoor gaan de wat duurdere spellen minder hard dan andere jaren.”

2. Liever online

Mensen drukken liever op een knop om hun cadeaus in te slaan dan dat ze naar de winkel komen. “Ongezellig”, vindt Ellen. “Ik help veel liever de mensen in de winkel dan dat ik in een achterkamer pakketjes sta in te pakken.”

“En wat is er nou leuker dan speelgoed kopen in een winkel”, vindt ook John van De Visser Speelgoed in Breda. De winkeliers pakken de cadeautjes met liefde in en geven graag advies en tips aan klanten. “Online wordt speelgoed soms aangeboden onder inkoopprijs, daar kunnen wij niet mee concurreren”, voegt John toe.

3. Samenwerken en dobbelen

Of het nou ligt aan corona of misschien aan de oorlog in Oekraïne, dat weet ze niet. Maar Mariet van Bumble Bee in Bergen op Zoom merkt dat mensen minder de strijd met elkaar aangaan. “Spellen waarbij je samenwerkt zijn erg populair dit jaar.” Ook andere spellenspeciaalzaken merken dat. Patrick van De Dobbelsteen vertelt: “Een jaar of tien geleden was er nog maar één samenwerkspel en dat was nog slecht ook. Inmiddels hebben we een kast vol.”

Ook dobbelspellen leven op, zien de speelgoedverkopers: “Naast de coöperatieve spellen kopen mensen ook veel dobbelspellen", merkt Chad van Labyrint in Tilburg. Ook wordt het belangrijker dat het spel niet alleen leuk is, maar er ook nog eens mooi uit ziet.

4. Geen echte speelgoedtrends

In tegenstelling tot speciaalzaken die zich op spelletjes richten, zien de speelgoedwinkels niet echt een duidelijke trend. John: “LEGO doet het altijd goed en ook Pokémon-kaarten zijn al een tijd populair. Maar er is dit jaar niet een heel grote rage."

Ellen merkt ondanks de stijgende prijzen nog steeds een gezellige sfeer in de winkel: “Ondanks een strakker budget hebben mensen er weer zin in om met de familie samen te komen. Ze blijven niet weg uit de winkels.”

