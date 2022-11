Vervoer voor duizenden kwetsbare mensen gered, MVI maakt doorstart

De failliete liefdadigheidsstichting Mobiliteit voor Iedereen (MVI) uit Oosterhout, maakt een doorstart. De activiteiten worden overgenomen door de Limburgse organisatie Saam Doet Het. Dat heeft curator Floor Wertenbroek uit Waalwijk laten weten. Met de doorstart kunnen ruim tachtig zorgorganisaties in voornamelijk Zuid Nederland hun kwetsbare en mindervalide cliënten naar bijvoorbeeld de dagopvang blijven brengen.

Mobiliteit voor Iedereen leverde sinds 2014 tegen gereduceerde tarieven bussen aan zorgorganisaties. Twee jaar geleden kwam de stichting in opspraak nadat twee bestuurders meer dan een miljoen euro van de rekening van de stichting had doorgesluisd naar hun eigen bankrekening.

De nieuwe eigenaar 'Saam Doet Het' is ook een aanbieder van zorgvervoer. De activiteiten van MVI worden vanuit Oosterhout voortgezet. De veertien medewerkers die op straat kwamen te staan, kunnen weer aan de slag. In december worden er verdere afspraken gemaakt tussen zorgorganisaties, leasemaatschappij en de nieuwe eigenaar van MVI. "Het vervoer voor de duizenden cliënten gaat door", benadrukt de curator.

De Belastingdienst had nog miljoenen van MVI tegoed. Begin deze maand sprak de rechter het faillissement uit. Daarmee hing het vervoer van tienduizend kwetsbare mensen aan een zijden draadje. Voor 1 december moest er een oplossing worden gezocht. En die is er gekomen. Curator Wertenbroek: "Het was wel even zweten, maar het is gelukt."

Miel in ’t Zand van stichting Topsport for Life in Eindhoven laat weten hartstikke blij te zijn dat ze hun zorgbus kunnen houden. Hij had niet verwacht dat MVI zou worden overgenomen. "Soms zit het tegen, maar nu zit het mee", reageert hij. "Dit is met name voor kleinere zorginstellingen echt goed nieuws. Als het vervoer wegvalt, houden ook de activiteiten op."

De stichting organiseert activiteiten en groepsreizen voor mensen die leven met een levensbedreigende ziekte. De zorgbus die de stichting van MVI in bruikleen had, was hiervoor hard nodig. "We hadden komende maand activiteiten met gasten gepland en in januari staat er een busreis naar Spanje op de planning. Heel fijn dat dat door kan gaan."

Het is volgens In 't Zand nog wel onduidelijk onder welke voorwaarden de stichting de bus mag houden. "We zijn pas helemaal opgelucht als alles duidelijk is en we weten of we de contracten zoals die nu zijn afgesloten, mogen voortzetten tegen dezelfde voorwaarden. Want als het duurder wordt, zullen er toch problemen ontstaan."

