Familie en vrienden nemen afscheid van vermoorde Silvana

Donderdag werd afscheid genomen van Silvana (foto: Collin Beijk). De ceremoniezaal waarin afscheid werd genomen van Silvana (foto: Collin Beijk). Volgende Vorige 1/3 Donderdag werd afscheid genomen van Silvana (foto: Collin Beijk).

Familie en vrienden hebben donderdagmiddag afscheid genomen van Silvana Heber (36) uit Hoogeloon. De bijeenkomst werd in besloten kring gehouden in het uitvaartcentrum in het Limburgse Baexem.

De kist van Silvana werd omgeven door bloemstukken met linten met daarop de namen van de geliefden van Silvana. Er zijn veel kaarsen en enkele foto's van de vrouw. Op de kist twee beertjes die een hart vasthouden. Enkele media mochten na afloop van de afscheidsdienst in de ceremonieruimte zijn. Dit gebeurde in overleg met een woordvoerder van Namens de Familie (onderdeel van Slachtofferhulp). Zij staan de familie bij. Silvana werd vorige week dinsdagavond dood gevonden in een bosgebied bij Vessem. Ze was sinds zaterdag 19 november vermist. Haar ex, Marlon B. (41), werd die zaterdag direct aangehouden voor betrokkenheid bij haar vermissing. Dagenlang werd er in verschillende bosgebieden in Hoogeloon naar de vrouw gezocht, onder meer door het Veteranen Search Team. Nog voordat het lichaam van Silvana werd gevonden, liet het Openbaar Ministerie weten dat het ervan uitging dat ze niet meer leefde en dat Marlon wordt vervolgd voor moord. Silvana en Marlon hadden drie jaar een relatie. Ze hadden geen kinderen samen. Marlon heeft twee zoontjes uit eerdere relaties en Silvana had twee jonge dochters. In Hoogeloon werd met verbijstering en ongeloof gereageerd op de dood van Silvana.