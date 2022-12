Rellen bij duel tussen Den Bosch en TOP Oss: nog vier mannen melden zich

Vier mannen hebben zich de afgelopen week bij de politie gemeld, omdat ze betrokken waren bij de rellen rondom de competitiewedstrijd tussen FC Den Bosch en TOP Oss in september. Het gaat om Bosschenaren van 19, 23, 24 en 25 jaar. De politie heeft dit desgevraagd gemeld.

Rondom het duel voor de Keuken Kampioen Divisie op 17 september was het erg onrustig in en om stadion De Vliert in Den Bosch. Twee agenten, een beveiliger en een stewart raakten gewond bij rellen. Direct na afloop van de wedstrijd werden al elf verdachten aangehouden. Vorige week werd bekend dat er nog eens elf mannen zijn opgepakt en verhoord, omdat ze een aandeel zouden hebben gehad in de ongeregeldheden.

Geweld tegen agenten en stewards

De hooligans die tot nu toe zijn ingerekend, komen uit de gemeenten Bernheze, Capelle aan den IJssel, Den Bosch, Heusden, Oss en Vught. Ze zijn 15 tot 41 jaar oud. De meesten zouden geweld hebben gebruikt tegen agenten, een aantal wordt verdacht van het zwaar mishandelen van een steward. Ook leden van de Mobiele Eenheid moesten het ontgelden. Verder werden er vernielingen gepleegd en is er met vuurwerk gegooid.

De politie publiceerde eerder een aantal onherkenbaar gemaakte foto's van relschoppers. Ze weet van een aantal om wie het gaat. Alle verdachten die op de foto’s staan, krijgen tot vrijdag de tijd om zich bij de politie te melden. Daarna worden ze herkenbaar gemaakt. Vier mannen kozen eieren voor hun geld: zij zijn uit zichzelf naar de politie gestapt.

Aantal fans al gestraft

Alle supporters die zich die zaterdagavond zouden hebben misdragen, wacht normaal gesproken een gang naar de rechter. Diverse fans zijn al gebieds-, omgevings- of stadionverboden opgelegd. Ook kreeg een aantal een meldingsplicht. Verder is twee personen een dwangsom opgelegd om zo te bereiken dat ze zich niet opnieuw misdragen.

Gemeente, politie, KNVB en het Openbaar Ministerie spreken van 'onacceptabel hooliganisme'.

Zowel in als buiten stadion De Vliert was het op 17 september onrustig.