Illegale sigaretten simpel verkrijgbaar online: 'Zeg het maar, ik regel ze'

Bijna 10 miljoen illegale sigaretten zijn woensdag in beslag genomen tijdens een politiecontrole op de A58 bij Wouw. Maar waar en aan wie worden dit soort sigaretten eigenlijk verkocht? Via social media zijn ze kinderlijk eenvoudig te bestellen, zo ondervond Omroep Brabant.

Het is niet de eerste keer dat illegale sigaretten opduiken in onze provincie, vorig jaar werden er nog hele fabrieken opgerold in Veen en Schaijk.

Er zijn twee soorten illegale sigaretten:

Sigaretten die gemaakt zijn in een illegale fabriek

Sigaretten die geïmporteerd zijn uit een land waar tabak goedkoper is

In beide gevallen loopt de overheid belastinggeld mis. Als de lading die woensdag onderschept is verkocht zou zijn op de Nederlandse markt zou dat 2,4 miljoen aan accijns opleveren. Er is ook een extra gezondheidsrisico bij illegale sigaretten: er kunnen stoffen in de tabak zitten die in Nederland niet zijn toegestaan.

'Kom zelf brengen'

Maar waar koop je illegale sigaretten? Er is een geval bekend van een Poolse supermarkt die ze verkocht, of een bezorgdienst. Maar ook op social media zoals Instagram wemelt het van de handelaren, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

'Tabak4you' ('GRATIS bezorging in Breda/Oosterhout en Bavel') is er een van, of 'sigarettenboer0162'. 'Sigaretten_073' regelt zelfs peuken op bestelling: "Zoek je andere sigaretten zeg het me, dan regel ik ze", schrijft hij. 'Sigaretten_verkoop0411' moet nog beginnen met zijn handel. "BINNEN KORT BESCHIKBAAR" staat er op zijn pagina, en "Ik verkoop in Boxtel, Liempde, Esch. Kom zelf brengen."