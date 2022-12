Bewoner in shock na explosie bij zijn voordeur: 'Had wel dood kunnen zijn'

Foto: Eva de Schipper. Foto: Eva de Schipper. Foto: Eva de Schipper. Foto: Eva de Schipper Volgende Vorige 1/4 Foto: Eva de Schipper.

De 56-jarige bewoner van het huis aan de Zirkoon in Den Bosch waar vrijdagnacht een explosief afging, is enorm geschrokken. Hij werd wakker van de harde knal. Zijn huis raakte beschadigd, van de voordeur is bijna niets meer over. "Ik had wel dood kunnen zijn", zegt hij de ochtend na de explosie.

De bewoner wordt zaterdagochtend opgevangen bij de overburen. Hij heeft de hele nacht niet meer geslapen. "Ik was zo in shock", vertelt de man die anoniem wil blijven. Rond kwart voor één schrok hij wakker van de explosie. Hij zat meteen rechtop in bed. "Ik dacht eerst aan een gasexplosie. Het brandalarm ging af. Toen ik naar beneden ging, zag ik overal glas liggen. Ik ben snel naar buiten gelopen", vertelt hij. Een buurtbewoner had 112 gebeld en de politie was snel aanwezig. Zijn huis is deze ochtend nog een ravage. Hij woont er samen met zijn vrouw en zoon, maar die zijn in het buitenland. "Het hele huis is beschadigd. De ramen boven zijn allemaal kapot." Ook de straat ligt zaterdagochtend nog vol met glasscherven. Meerdere autoruiten en de ruit van een huis aan de overkant zijn door de explosie gesprongen. "Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets meegemaakt", verzucht de man. Op straat lagen zeker zes kogelhulzen. Of er ook is geschoten, is niet duidelijk.

"De mensen die er wonen zijn rustige en aardige mensen."

Meerdere buurtbewoners schrokken vrijdagnacht wakker. Zo ook buurman John. Hij woont naast het huis waar de ontploffing was. "Ik keek uit het raam en zag verderop grote rookwolken. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was", vertelt hij. "Maar toen de rook niet wegtrok, ben ik buiten gaan kijken. Toen zag ik dit", zegt hij als hij naar de verwoeste voordeur kijkt. "Ik schrok echt. Dit is gewoon verschrikkelijk." Ook zijn keuken raakte beschadigd. De bewoner zegt geen idee te hebben waarom zijn huis doelwit was. De politie laat weten uitgebreid onderzoek te doen. "Als ik zou weten wie dit heeft gedaan, zou ik direct naar de politie gaan. Maar ik weet het echt niet. Ik heb in de 43 jaar dat ik hier woon nog nooit een politiebureau van binnen gezien. Ik heb ook geen ruzie." Ook de buurtbewoners zijn verbaasd. "De mensen die er wonen zijn rustige en aardige mensen", vertelt een man. De buurt schrok rond kwart voor één wakker van de explosie:

