Opnieuw explosie in Den Bosch, kogelhulzen gevonden op straat

Explosie bij huis in Den Bosch

In Den Bosch is voor de derde keer in anderhalve week tijd een explosie geweest. In de nacht van vrijdag op zaterdag ging er een explosief af bij een hoekhuis aan de Zirkoon. De voordeur van het huis is verwoest en de straat ligt bezaaid met glasscherven. De politie heeft zeker zes kogelhulzen gevonden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Buurtbewoners schrokken rond één uur wakker van een harde knal. Er klonk een explosie en er zou ook zijn geschoten. Volgens een 112-correspondent voelden meerdere buurtbewoners hun huis trillen. Ramen van auto's en een huis aan overkant waren gesprongen, waarna de straat vol brokstukken en glasscherven lag. De straat werd afgezet door de politie. Drie explosies in korte tijd

Dit is de derde explosie binnen anderhalve week tijd in Den Bosch. Afgelopen dinsdag ging er een explosief af bij een auto die de Acaciasingel opreed. De achterruit en de onderkant van de auto werden vernield. De inzittenden, een 29-jarige vrouw en haar dochter, bleven ongedeerd. Een paar dagen daarvoor was er een ontploffing bij een appartementencomplex aan het Kapelaan Koopmansplein. De voordeur raakte zwaar beschadigd.