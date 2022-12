Stokers Veen mogen rond jaarwisseling niet op berucht kruispunt komen

Zes verdachten van het in brand steken van auto's op het beruchte kruispunt Witboomstraat – Van der Loostraat in Veen, mogen tot 4 januari niet op die bewuste plek komen. Behalve het gebiedsverbod, worden ze ook vervolgd voor het verstoren van de openbare orde tijdens de afgelopen jaarwisseling in het dorp. Dat heeft de gemeente Altena, waartoe Veen behoort, maandag bekendgemaakt. Het zestal werd eerder dit jaar aangehouden.

Ook een aantal anderen die betrokken waren bij de ongeregeldheden rond oud en nieuw 2021-2022, krijgen datzelfde gebiedsverbod opgelegd. Houden ze zich hier niet aan, dan moeten ze een boete van 10.000 euro betalen. Voor hoeveel mensen het gebiedsverbod geldt, kon een woordvoerder van de gemeente maandag niet zeggen. Daar waar mogelijk zal de gemeente ook de schade verhalen op de verdachten.

Het Openbaar Ministerie, de gemeente en de politie nemen de maatregelen om de jaarwisseling in Altena veiliger te laten verlopen voor hulpverleners en omwonenden. Ook hopen de autoriteiten zo de schade voor de samenleving te beperken. Om een en ander te kunnen controleren en handhaven worden camera's opgehangen.

Autowrakken in brand gestoken

Het kruispunt in Veen is rond de jaarwisseling steevast het middelpunt van autobranden. Er worden autowrakken naartoe gesleept om die in brand te steken. Voor veel jongeren is dit traditie. In de praktijk ontaardt dit 'ritueel' in een kat-en-muisspel tussen de politie en de jongeren.

Om een en ander komende weken niet opnieuw uit de hand te laten lopen, voeren de gemeente en de politie tientallen gesprekken met vooral jongeren. Het gaat dan om jongeren die niet verdacht worden van een strafbaar feit, maar die wel gelinkt worden aan de ongeregeldheden in december vorig jaar.

Uitnodiging en waarschuwing

"Ook in de toekomst zal strafrechtelijke vervolging en/of het opleggen van bestuurlijke boetes de norm zijn", benadrukt de gemeente maandag. "De jaarwisseling moet een feestje zijn voor iedereen. We nodigen dan ook iedereen uit die een idee heeft om op een veilige manier een (stook)feestje te organiseren met de gemeente in gesprek te gaan", laat burgemeester Lichtenberg in een persbericht weten.

"Diegenen die vinden dat zij met gevaar voor zichzelf en anderen een eigen feestje kunnen organiseren, hebben we dankzij de goede opsporingsmethodes in beeld", waarschuwt hij verder.

LEES OOK:

Diverse autobranden in onrustig Veen: 'Brandweer moest stoppen met blussen'

Veen zwijgt over autobranden, niemand zegt de daders te kennen

Drie dingen die je moet weten over Veen: een traditie die teruggaat tot de jaren '90