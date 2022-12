Vader van doodgereden agent: 'Ik heb Jeroen op mijn borst laten tatoeëren'

"Ik wil iedereen laten weten dat de dood van mijn zoon Jeroen zo onnodig is geweest", zegt Jos Leuwerink. Zijn 28-jarige zoon was aan het werk als agent toen die werd doodgereden door een automobilist. Dinsdag gaf het gerechtshof in Den Bosch deze bestuurder een fors hogere straf dan de rechtbank eerder deed.

De Helmonder zat seconden voor de dodelijke aanrijding te appen met zijn vrienden, terwijl Jeroen een aangereden das van de N270 bij Nuenen wilde halen. Het hof legde de bestuurder 16 maanden cel op en 8 maanden voorwaardelijk voor als hij nog eens in de fout gaan. Daarnaast mag hij de komende drie jaar geen auto of andere gemotoriseerde voertuigen besturen.

"Twee tot drie jaar cel voelt als rechtvaardig."

Hoewel deze straf aanzienlijk hoger is dan de twee maanden die de rechtbank eerder oplegde, voelt het bij de nabestaanden niet als genoegdoening. "Twee tot drie jaar cel voelt als rechtvaardig", vindt vader Jos Leuwerink. Die eerdere uitspraak van de rechtbank ziet hij als een gerechtelijke dwaling. "Dat blijkt ook wel als je het verschil in straf ziet met het hof." Toch is de vader van de omgekomen agent ook opgelucht. "Het is klaar nu. De afgelopen twee jaar waren heftig met die rechtszaken. Continu die spanning. Zal ik gebruik maken van mijn spreekrecht en zo ja: wat ga ik zeggen? En dan dat machteloos afwachten wat het oordeel van de rechter is. Het is klaar nu en dat geeft rust."

"Als hij van zijn mobiel was gebleven, had Jeroen nog geleefd."

Wat overblijft, is het besef dat het ongeluk zo zinloos is geweest. "Ik hoop dat ik met mijn verhaal anderen ervan bewust kan maken dat je tijdens het rijden van je mobiel af moet blijven. Had die Helmondse bestuurder dat gedaan, dan had Jeroen gewoon nog geleefd." Ook het hof rekende het de bestuurder zwaar aan dat hij tot seconden voor het ongeluk appte met vrienden. "Dit valt onder roekeloos rijgedrag. Dit moet bestraft worden met een lange celstraf", klonk het tijdens de uitspraak. Het hof rekende het de automobilist ook zwaar aan dat hij lange tijd ontkende dat hij met zijn mobiel in de weer was tijdens het rijden. "Tijdens het hoger beroep klonk er wel oprechte spijt en erkenning voor zijn gevaarlijke rijgedrag", zei de rechter. Vader Jos gelooft niet dat die spijt iet oprecht was, maar tactisch. "Hij heeft pas spijt betuigd toen ontkennen geen zin meer had. Had hij meteen gezegd dat hij stom bezig was geweest, had ik beter kunnen leven met de 16 maanden die hij nu de gevangenis in gaat."

"Ik kijk Jeroen iedere dag in de ogen tijdens het tandenpoetsen."

Ondanks alle hectiek van de afgelopen twee jaar gaat ook voor Jos en zijn gezin het leven door. "Het gaat best goed met ons gezien de omstandigheden. Ik ben trots op hoe we ons hieruit boksen." Zijn andere zoon schrijft veel gedichten over het verlies van zijn broer. "Mijn dochter heeft twee kleintjes op de wereld gezet en ik kijk iedere ochtend tijdens het tanden poetsen Jeroen in de ogen. Ik heb zijn portret van hem op mijn borst laten tatoeëren. Zo is hij altijd bij me en blijven we voor altijd verbonden."