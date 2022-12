Politieman doodgereden: roekeloze automobilist moet 16 maanden de cel in

De Helmonder die politieman Jeroen Leuwerink (28) doodreed toen hij op zijn mobiel zat te kijken, moet 16 maanden de gevangenis in. Eerder veroordeelde de rechtbank hem tot twee maanden cel. Justitie ging daartegen in beroep, en met succes. De straf valt nu veel hoger uit.

Het ongeluk gebeurde ruim twee jaar geleden op de A270 bij Nuenen. Agent Jeroen haalde samen met een collega een aangereden dier van het wegdek. Ondanks dat de verlichting van de politiewagen brandde, reed de Helmonder in op de politieauto. Jeroen stond achter die wagen bij de kofferbak toen de auto werd geraakt. Hij overleed ter plekke. Zijn collega raakte zwaargewond. De zwaailichten stonden overigens niet aan.

Wedstrijd kijken tijdens rijden

Uit onderzoek bleek dat de bestuurder terwijl hij reed, met zijn mobiele telefoon bezig was. Hij volgde een vechtwedstrijd en tijdens het rijden was hij aan het appen. Hij stuurde met zijn elleboog. Dat de Helmonder zijn telefoongebruik bagatelliseerde, zag justitie als een ontkenning van zijn verantwoordelijkheid bij deze dodelijke aanrijding. "Bij roekeloosheid hoort een hoge straf", werd door de aanklager gezegd tijdens het hoger beroep.

Het hof ging daar nu dus in mee. De man uit Helmond is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij moet nu dus zestien maanden de cel in.

Belediging

Dat de man in eerste instantie tot 'slechts' twee maanden cel was veroordeeld, voelde voor de politie en familie destijds als een belediging. De vader van Jeroen zag de lage straf van twee maanden niet aankomen. "Ik heb mij het afgelopen jaar een beetje verdiept in de strafmaten en dan zie je een straf die echt in geen enkele verhouding staat tot wat er is gebeurd", zei hij eerder tegen Omroep Brabant. "Daarbij komt ook de houding van de verdachte, waar ik niks van snap. Hij heeft op geen enkel moment berouw getoond."

Persrechter Lieneke de Klerk verklaarde destijds de mildere strafmaat. "Voor een dodelijke aanrijding is acht maanden cel het uitgangspunt binnen de rechtspraak. De rechtbank heeft meegenomen dat de verdachte er ook onder gebukt gaat, mogelijk zijn baan kwijtraakt, in therapie is geweest en lange tijd zelf niet heeft kunnen werken door wat er gebeurd is."

