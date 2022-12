Geen 150 asielzoekers naar Bakel, wel onderzoek naar kleinere opvang

Er komen geen asielzoekers op het terrein van de Zorgboog in Bakel. Aanvankelijk wilde het COA 300 asielzoekers huisvesten op het terrein. Het college ging daar niet mee akkoord en stelde voor om 150 asielzoekers op te vangen voor een periode van twee jaar op het terrein van de Zorgboog. Maar met dat plan ging de gemeenteraad dinsdagavond niet akkoord.

De vraag van het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, om asielzoekers op te vangen, zorgde voor veel commotie in het dorp Bakel. Op een eerste inloopavond kwamen 450 inwoners af. Ook Geert Wilders van de PVV liet zich zien. Later kwam hij voor een tweede keer naar Bakel voor een hoorzitting.

De meerderheid van de gemeenteraad gaf dinsdagavond aan graag asielzoekers te willen opvangen, maar geen 150 en ook niet op het terrein van de Zorgboog. De burgemeester heeft nu de opdracht gekregen om een geschikte locatie te zoeken voor de opvang van zo'n 70 asielzoekers.

Veel raadsleden worstelden flink met de beslissing over de opvang van asielzoekers in Bakel. "Dit onderwerp is een hele zware taak voor lokale politici", zei Stefan Janszen, fractievoorzitter van het CDA, de grootste partij in de raad. Maar ook de meeste partijen vinden 150 asielzoekers teveel, het aantal past niet bij het dorp, vinden ze. Ook de locatie is niet geschikt omdat er kwetsbare mensen wonen.