Afpersing en een reeks aanslagen: vragen blijven want iedereen zwijgt

Voor het afpersen van een inwoner van Oudenbosch gaan twee mannen vrijuit. Een derde moet wel de cel in, bepaalde de rechtbank in Breda. De zaak houdt mogelijk verband met een conflict in de onderwereld en een reeks aanslagen in Breda. Maar niemand wil daar iets over zeggen. En dus blijven er vooral heel veel vragen.

De verdachten komen uit de regio Utrecht. Het gaat om Bryan Z. (38) Revi V. (36) en Giovanni B. (38) Ze zouden februari vorig jaar naar een huis in Oudenbosch zijn gereden. Daar woont de broer van een Bredase zakenman. De drie gaven de Oudenbosschenaar een mobieltje.

'Nog niet dood'

In het toestel verschenen sms-berichten zoals 'heeft u al je broer gesproken?'. Kort daarna weer eentje: 'Okee, luister, ik stel voor dat u hem spreekt, hij is ziek nog niet dood'. Het slachtoffer uit Oudenbosch deed diezelfde dag nog aangifte.

Agenten namen het mobieltje over en deed net of ze het slachtoffer waren. Er volgden meer berichten zoals: 'Luister, die papieren moeten komen...' Binnen 24 uur, was de boodschap. Met dat woord 'papieren' worden in het criminele milieu vaak bankbiljetten bedoeld, geld dus. Ook werd het woord 'Singapore' genoemd en een reeks getallen. Wat dat betekende is nooit duidelijk geworden. En dan was er nog een sms over eventuele ' consequenties'.

Misdaadorganisatie

Tijdens het proces was het voor de officier van justitie al duidelijk dat er geen bewijs was dat de verdachten lid waren van een misdaadorganisatie. Bij een van drie was ook onvoldoende bewijs voor die afpersingspoging. Daarom werd in zijn geval om totale vrijspraak gevraagd.

Tegen de twee anderen eisten het OM wel celstraffen, tot anderhalf jaar, voor de afpersingpoging. Hun advocaten vroegen vrijspraak. De rechtbank oordeelde dat er te weinig bewijs is tegen twee mannen. Ze waren inderdaad in Oudenbosch maar ze gebruikten geen geweld en dreigden er ook niet mee.

De derde man Revi V. werd wel schuldig bevonden. Hij kreeg tien maanden gevangenisstraf. Volgens de rechters was er genoeg bewijs dat hij dreigend overkwam en probeerde het slachtoffer geld afhandig te maken via de afperstelefoon. Bovendien zat hij nog in een proeftijd voor een straf uit 2019. Die straf van vijf maanden extra voor vuurwapenbezit moet hij alsnog uitzitten. De man heeft een flink strafblad voor drugs- en geweldszaken.

Handgranaten

De politie heeft altijd een groter verband gezien achter dit verdachte bezoek aan Oudenbosch. Van de herfst van 2020 tot en met voorjaar 2021 werd Breda geteisterd door een reeks aanslagen met handgranaten en andere soorten explosieven. Zo waren een bandenhandel en broodjeszaak doelwit. Steeds was dezelfde familie slachtoffer. Een zakenman, een broer van de Oudenbosschenaar, werd beschoten voor zijn deur. De schutter in die zaak kreeg zeven jaar.

Er is vaker gesuggereerd dat er op de achtergrond een conflict speelde of speelt in de misdaadorganisatie van Piet Costa uit Rotterdam, de man achter de martelkamer in Wouwse Plantage. Maar daarover is tijdens de rechtszaken nauwelijks wat gezegd. Iedereen lijkt te zwijgen.

De rechtbank omschreef het als volgt: "Het is de rechtbank niet duidelijk wat de aanleiding voor de gebeurtenissen is geweest nu (..) en zijn omgeving niet het achterste van hun tong hebben laten zien hierover en verdachte ook daar geen uitlatingen over heeft gedaan."

