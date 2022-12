Bedrijven gaan samen stroom opwekken om het bomvolle net te ontzien

Zes bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert willen samen veel stroom op gaan wekken om het bomvolle lokale stroomnet te ontlasten. Met een zogenoemde Energy Hub willen de bedrijven veel minder afhankelijk van het elektriciteitsnet zijn en duurzamer zijn, zo blijkt uit de eerste plannen die vrijdag zijn gepresenteerd.

Aan de westkant van Eindhoven en de Kempen blijft het energienet knellen. Sinds begin deze zomer kunnen er nauwelijks nieuwe bedrijven worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook grote uitbreidingsplannen liggen sinds die tijd in de ijskast. Daarnaast is het terugleveren van duurzaam opgewekte energie niet meer mogelijk.

Elkaar voorzien van groene stroom

De oorzaak is het bomvolle hoogspanningsnet in die gebieden. Door de flink gestegen vraag naar elektriciteit zit het net veel eerder dan verwacht aan de maximale capaciteit. Uitbreiding laat nog even op zich wachten: over twee jaar is het station in Hapert pas aan de beurt.

Reden voor deze eerste zes grote bedrijven uit de regio en de Kempengemeenten om te kijken of zij elkaar uit de brand kunnen helpen. Zo willen de bedrijven gaan onderzoeken of en hoe ze elkaar groene energie kunnen leveren.

Hoe werkt dat dan?

Energy hubs zijn eigenlijk lokale energiecentrales. De energie wordt binnen een relatief klein gebied opgewekt en direct in de buurt verbruikt. Ook kan er tijdelijk stroom worden opgeslagen, voor het moment dat er niet genoeg elektriciteit wordt opgewekt. De opgewekte energie komt bijvoorbeeld van lokale zonnepanelen of windmolens en is daarmee dus groen.

Een voorbeeld: Bedrijf A verbruikt even wat minder elektriciteit, maar heeft de fabriekshal wel helemaal vol liggen met zonnepanelen. Zijn buurman is net iets aan het produceren, en gebruikt dus juist veel energie.



Door zo'n hub wordt de stroom dan niet teruggeleverd aan het net, maar gaat het rechtstreeks naar de buurman. Daarmee wordt voorkomen dat het hoogspanningsnet onnodig belast wordt. Of erger nog: dat de zonnepanelen uitvallen, en er dus niks opgewekt wordt, omdat het net overbelast is.

Veel minder afhankelijk

Met het opzetten van een elektriciteitshub willen de bedrijven dus minder afhankelijk worden van het hoogspanningsnet. Ook hopen ze hierdoor meer gebruik te kunnen maken van duurzame energie.

De eerste zes bedrijven die mee willen doen zijn VDL Groep, Diffutherm, VGI Groep, The Schippers Group, Van der Heijden Transport en Logistiek en Boerboom Hout. Ook de Kempengemeenten, Brainport Development, de provincie en Enexis doen mee. Er wordt nog gekeken of zo'n lokale elektriciteitshub technisch gezien mogelijk is. De resultaten van dat onderzoek worden in de loop van volgend jaar verwacht.

Zo'n energy hub is overigens niet helemaal nieuw. Onder meer in de provincie Overijssel wordt het ook al getest.