John van den Heuvel over zware beveiliging: 'Beste middel tegen vreemdgaan'

Zware persoonsbeveiliging is volgens John van den Heuvel de perfecte remedie tegen vreemdgaan. Dat heeft de Eindhovense misdaadjournalist gezegd in de podcast Real Talk van FunX-dj Fernando Halman. "Als je echt een vreemdganger bent en je wilt ervan af, dan moet je persoonsbeveiliging nemen", zei hij lachend. "Dat is voor mijn vrouw een hele geruststelling."

De misdaadjournalist gaf dit als antwoord op een vraag van luisteraars over de impact van de beveiliging op zijn leven. Van den Heuvel wordt sinds 2017 beveiligd vanwege zijn werk. "Zij maken mij mee tijdens allerlei zaken die in elk mensenleven spelen: verjaardagen, begrafenissen. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor mijn dierbaren." De misdaadverslaggever vindt het vooral frustrerend tijdens het hardlopen, bekende hij: "Dan ga ik het bos in en denk ik: zo, lekker tempo. Maar ik ben dan buiten adem terwijl de beveiligers nog gewoon lopen te praten. Dus ik gym nu vooral thuis, met een coach."

