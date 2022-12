Gino zat dagenlang opgesloten in aanhanger, na 7 jaar eindelijk uitspraak

Gino uit Sprundel wordt nog iedere dag pijnlijk herinnerd aan zijn ontvoering in 2015. Tijdens het proces over de zaak, zei hij pas nog: "Ik word nog elke dag benadeeld door wat er toen is gebeurd. Mensen die niet met je willen omgaan, slecht slapen, zweetaanvallen. Maandag doet de rechtbank in Breda uitspraak over de drie mannen die volgens politie en justitie de daders waren.

De ontvoering was tussen kerst en oud en nieuw in 2015. Gewapende en gemaskerde mannen haalden Gino samen met zijn neef Rien uit het Zeeuwse Schoondijke uit een garagebedrijf in Breda. Zo'n vier dagen zaten ze opgesloten in een aanhangwagen. Die stond geparkeerd in een afgelegen loods in Ulicoten.

De drie verdachten ontkennen alles. Een van hen zegt dat hij wel in de loods is geweest, maar dat hij niks wist van een ontvoering. Er lag daar vuurwerk voor klanten.

Twaalf verdachten

Het proces liet bijna zeven jaar op zich wachten. De rechtbankvoorzitter was daar ook verbaasd over. "Het intrigeert me mateloos waarom het zo lang heeft geduurd voordat de zaak op zitting kwam", zei ze tijdens de rechtszaak, vorige maand. De officier van justitie kon dat uitleggen. "In december 2016 waren er nog arrestaties."

Tijdens het onderzoek kwamen, mede door DNA, twaalf verdachten in beeld. Maar er was onvoldoende bewijs tegen al die mensen. Er bleven er drie over.

Raadsels blijven

In mei 2018 was het dossier klaar. Het onderzoek werd toen 'sluimerend', zei de officier. In september 2019 kwam er een regiezitting, daarna nog twee getuigenverhoren. "En toen kwam corona erdoorheen." Daarna wisselde verdachte Alex B. van advocaat en moest er een nieuwe komen die zich moest inlezen, wat ook weer tijd kostte.

Wat de achtergronden van de zaak waren, is nooit duidelijk geworden. De politie hoorde verhalen over losgeld van 70.000 of 90.000 euro dat werd betaald maar daar is nooit enig bewijs voor gevonden. Diverse betrokkenen ontkenden dat er betaald is. Ook blijft onduidelijk hoe het kan dat ze zijn ontsnapt.

