Actievoerders nemen het weekend vrij: 'Maar maandag staan we er weer'

Studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) gaan na het weekend verder met hun klimaatdemonstratie. "We vinden het belangrijk om geweldloos te demonstreren, maar het moet wel iets opleveren", zegt woordvoerder Liz van der Jagt van de demonstranten. De groep reageert hiermee op het verzoek van de universiteit om niet in het gebouw te overnachten: "Maandagochtend om zeven uur staan we er weer met tien studenten."

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De demonstranten bezetten sinds maandag een bestuurskamer in het Atlas-gebouw van de TU/e. Ze willen zo het klimaatbeleid van de universiteit beïnvloeden. De eerste eis, erkenning van de klimaatnoodtoestand, is door de universiteit ingewilligd. "Maar we zijn nog niet tevreden en gaan door zolang het nodig is", zegt Van der Jagt. Toch geven de actievoerders gehoor aan het verzoek van de universiteit om niet 's nachts in de bestuurskamer te blijven slapen. Daarbij loopt de onderwijsinstelling het gevaar om een boete te krijgen. De groep heeft daarom besloten om 's avonds en in het weekend thuis te gaan slapen. Bang dat ze bij de TU nu stiekem de deur op slot draaien, zijn ze niet.

"Het zou PR-wise een hele stomme beslissing van de TU zijn."

Van der Jagt: "Er zit altijd wel een stemmetje diep in mijn achterhoofd, maar ons overleg is steeds heel netjes geweest. Het zou wat PR betreft ook een stomme beslissing zijn als de TU ons het demonstratierecht ontzegt, trouwens. Maar ik vertrouw het wel hoor." Er zijn nog twee eisen die de TU niet inwilligt. De studenten willen dat ze de banden verbreekt met bedrijven uit de fossiele industrie, zoals Shell, BP en Exxon Mobil, maar dat gaat het College van Bestuur niet doen. Ook bleven ze nog vaag over de eis om inzichtelijk te maken hoeveel geld de TU van dit soort bedrijven krijgt en of die invloed uitoefenen op het onderwijs en onderzoeksresultaten. Het College van Bestuur antwoordde hierop dat ze de inkomsten duidelijker in jaarverslagen wil opnemen, maar daar nemen de demonstranten geen genoegen mee. "Dat is echt te vaag", aldus Van der Jagt. "Wat betekent duidelijker voor hen, waar kunnen we dat zien?" De actievoerders hebben een uitgebreide verklaring opgesteld als reactie op het standpunt van de TU/e.

"Het kan altijd nog escaleren als ze over onze grenzen gaan."