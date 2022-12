112-nieuws: bestelbus brandt uit • behoorlijke file op A58

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

08.00 A58 weer vrij De rechterrijstrook van de A58 van Breda richting Eindhoven is weer vrij. Wel moet je nog rekening houden met een vertraging van zo'n veertig minuten. Bij Oirschot stond eerder vanochtend een auto met pech. De auto is inmiddels geborgen en omrijden is niet meer nodig. De vertraging neemt af.

07.33 Behoorlijke file op A58 De rechterrijstrook van de A58 van Breda richting Eindhoven is sinds kwart over zeven vanochtend afgesloten bij Oirschot. Daar staat een kapotte auto op de weg. De afsluiting leidt iets voor acht uur tot een file van zo'n veertien kilometer vanaf knooppunt De Baars. Goed voor zo'n drie kwartier vertraging. Er is een omleiding ingesteld. Wachten op privacy instellingen...

06.00 KNMI waarschuwt voor gladheid Het KNMI waarschuwt tot tien uur vanochtend opnieuw voor gladheid. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het plaatselijk glad zijn. Daarom is code geel afgegeven: wees alert. LEES OOK: Nog een weekje de ijsmuts op en daarna warmer weer