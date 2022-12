112-nieuws: dikke boete voor niet krabben • dier in nood van ijs gered

13.25

Bij een brand in een oliebollenkraam in Valkenswaard is volgens onze 112-correspondent iemand gewond geraakt. Het zou gaan om een medewerker van de kraam die staat aan de Corridor. Het slachtoffer zou met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Dit nadat hij zelf had geprobeerd de brand te blussen. De brandweer had de situatie snel onder controle.