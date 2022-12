112-nieuws: hijskraan uit Elsendorp valt om • auto in de sloot in Schijndel

16.08

Een automobilist is in Schijndel aan de linkerkant van de Gestelseweg tegen een boom gebotst en ondersteboven in een droge sloot beland. Dat gebeurde kort na drie uur maandagmiddag. De bestuurder is na een eerste medische controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een deel van de rijbaan is afgesloten, het verkeer kan beurtelings passeren. Een bergingsbedrijf is opgeroepen om de auto uit de sloot te takelen en af te voeren.