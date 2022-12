112-nieuws: niet krabben ruiten loopt in papieren • geen boetes in België

11.08

Voor een diefstal met geweld is zaterdag 3 december op de N57bij Middelburg een 20-jarige man uit Halsteren aangehouden. Dit gebeurde nadat de politie de auto waarin hij zat een stopteken gaf. In de auto vond de politie twee messen en een vuurwapen waarvan nog moet worden vastgesteld of het om een echt vuurwapen gaat. De man uit Halsteren zat samen met drie anderen in de auto. Na de vondst van de wapens werden ook zij aangehouden. Een van die drie verdachten is een man van 18 uit Ossendrecht.

De politie vermoedt dat het viertal op pad was om een misdrijf te plegen. Vanwege het onderzoeksbelang zijn de aanhoudingen vanochtend pas bekendgemaakt.