Gino en Rien werden gegijzeld in een aanhanger: 3 jaar cel voor de daders

Het was een van de meest geruchtmakende ontvoeringen van deze eeuw in Brabant: Gino en Rien werden in een garagebedrijf in Breda opgepakt door nepagenten en opgesloten in een krappe aanhangwagen. Zonder al te veel eten en drinken en geen wc. De daders moeten nu drie jaar de cel in.

De ontvoering was eind 2015, tussen kerst en oud en nieuw. Gemaskerde en gewapende mannen stormden het garagebedrijf binnen van de opa van Gino. De slachtoffers waren daar binnen. Ze moesten onder bedreiging mee met vier ontvoerders naar een loods in Ulicoten. Daar belandden ze in een dichte aanhanger, met voeten en handen vastgebonden en een vastgeplakt t shirt over hun hoofd..

Ze hoorden ieder kwartier mensen rond de aanhanger lopen. Die zeiden dat ze moesten zwijgen. Toen Gino en Rien een dag vermist waren, kreeg hun familie een verzoek om losgeld. Gino moest 'een bericht inspreken voor zijn opa, de eigenaar van het autogaragebedrijf, dat er losgeld betaald moest worden als zij hem nog levend wilden zien en dat er geen politie mocht worden ingeschakeld', schrijft de rechtbank in de uitspraak.

Op de vierde dag, in de nieuwjaarsnacht, konden de achterneven Gino en Rien ontsnappen en alarm slaan. 'Vervuild, stinkend naar urine en in shock', zo oordeelde de rechtbank maandag.

Daders

Volgens de rechtbank in Breda is er voldoende bewijs dat de drie mannen de daders waren. Het gaat om Khalid C. (43) en Achmed T. (43) uit Breda en Alex B. (57) uit Chaam. Hun DNA is gevonden op onder meer de mobieltjes van de slachtoffers, een peuk, een kaasverpakking in de loods en handschoenen en een muts bij de loods.

De politie deed lang onderzoek. Een jaar na de ontvoering waren er nog arrestaties. Twaalf verdachten kwamen in totaal in beeld. Tegen drie van hen lag er voldoende bewijs, vond het openbaar ministerie (OM) uiteindelijk. Er werd veertig maanden cel geëist.

De drie mannen ontkennen iedere betrokkenheid. Alle drie zeggen dat ze wel in de loods zijn geweest, twee van hen voor vuurwerkhandel. Ook gaven ze alternatieve lezingen over hoe de sporen op de plaats delict zijn gekomen. Maar die verklaringen vond de rechtbank niet geloofwaardig. Omdat het al langer geleden is, werd de straf wel iets naar beneden bijgesteld: drie jaar.

Niemand van de verdachten was bij de uitspraak aanwezig. Ook de twee slachtoffers waren er niet bij.

Raadsels

De zaak is altijd met veel vraagtekens omgeven geweest. Zo is nog steeds onduidelijk hoe het tweetal precies kon ontsnappen uit de aanhangwagen. Gino zegt dat hij de deuren open trapte maar er was nergens schade zichtbaar.

Waar de ontvoering over ging is in nevelen gehuld. De officier van justitie vertelde bij de rechtszaak dat er verhalen waren over 90.000 euro losgeld dat zou zijn betaald. Daar is geen enkel bewijs voor gevonden.

