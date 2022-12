Bredanaar had miljoenen, maar waar ze vandaan komen is een raadsel

De rechtbank denkt dat een stel uit Breda lange tijd misdaadgeld rondpompte. Misschien kwam het van een groot drugskartel op de Balkan. De man is namelijk familie van een bekende drugsbaron daar. Hij kreeg vier jaar cel, zij kreeg anderhalf jaar. Het tweetal wordt verdacht van witwassen.

De Bredanaar Mirza G. kwam vanaf 2018 volop in beeld bij de politie. Europol schreef dat jaar aan de autoriteiten in Sarajevo (Bosnië) over hem: ‘He is a criminal member of a group led bij Edin G.’ met daarbij de toevoeging: 'alias Tito and Dino'. Dat is de naam van een berucht drugskartel op de Balkan. Ook de Amerikaanse opsporingsdienst DEA noemde de Bredanaar.

Dure auto's

De politie ging hem onderzoeken en toen viel wat bijzonders op. Hij had al in 2013 panden in Breda gekocht zonder hypotheek en hij had ze niet op zijn eigen naam staan. Maar er waren meer verdachte signalen.

De Bredanaar had zeven dure auto's op zijn naam staan met een waarde van 320.000 euro. Maar op zijn bankrekening had hij steeds maar een paar duizend euro. Zijn vrouw had op een gegeven moment 159 euro op haar spaarrekening.

De verdachte man kon dat allemaal verklaren. Hij zei dat hij maandelijks huurinkomsten kreeg en jaarlijks winst uit een Sloveense onderneming. Probleem was alleen dat de Belastingdienst geen omzetgegevens zag. Zo ontbraken de jaarstukken.

Roze kleedje vol bankbiljetten

Politie en justitie besloten het van nog dichterbij te bekijken. Invallen volgden in verschillende panden in Breda: aan de Haagdijk, de Slingerweg en in de wijk Westerpark.

Bij een huiszoeking werd een mobieltje gevonden met een filmpje. Daarop is te zien hoe de man en vrouw in een auto zitten en elkaar filmen, terwijl hij een liedje zingt. Op een roze kleedje liggen zeventien stapels bankbiljetten. Gebundelde briefjes van vijftig tot vijfhonderd euro. De politie rekende uit dat er in totaal hondervijftigduizend euro in de wagen moet hebben gelegen.

'Bluffen en pronken'

Mirza zei dat het geld er lag om mee 'te bluffen en te pronken'. En dat het geld van een vriend was. De rechtbank geloofde niks van zijn verhaal.

Volgens de rechtbank had hij, samen met zijn vrouw, tien jaar lang een dekmantelorganisatie. Ze kregen hulp van katvangers die bijvoorbeeld een bankrekening uitleenden, Ook maakten ze gebruik van vervalste documenten. Betalingen en contracten liepen via Oostenrijkse, Sloveense, Bosnische en Spaanse 'nepbedrijven' zoals de rechtbank ze noemde.

Luxe woonboerderij

Met buitenlands misdaadgeld zou hij panden hebben gekocht op de Haagdijk en de Slingerweg. Ook een luxe woonboerderij van dik een miljoen euro aan de Blauwtjes in Breda kwam in zijn handen. De verdachten gaven in totaal 2,4 miljoen euro uit aan panden.

Bovendien stortte het stel contant een bedrag van in totaal 572.535 euro op een viertal bankrekeningen.

Drugskartel

'Onverklaarbaar vermogen', vond de rechtbank. Mirza ontkende altijd dat hij zich schuldig maakte aan witwassen. Hij zegt dat hij het geld eerlijk verdiend heeft, met onder meer winkelverhuur. De officier had zes jaar en 2,5 jaar tegen de man en vrouw geëist.

De Bredanaar is een neef van Edin G. die in Breda heeft gewoond en pas is opgepakt. Mirza ontkent dat hij voor zijn neef werkt. De rechtbank heeft niks daarover gezegd in deze uitspraak.

