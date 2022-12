‘Zebra’ smokkelde miljoenenpartijen aan cocaïne, OM eist 11,5 jaar cel

Hij bleef lange tijd onzichtbaar, de mysterieuze 'Zebra’. Maar zijn kostbare partijen cocaïne doken wel overal op. In Brabant en zelfs Duitsland. Toch pikte de politie een spoor op. Dat leidde naar Joop M. in Zevenbergschen Hoek. Een undercoveragent moest hem ontmaskeren maar de actie verliep dramatisch. Dinsdag kwam het proces tot een hoogtepunt: Zebra kreeg te horen dat hij 11,5 jaar de bak in moet en dat het OM hem wil kaalplukken voor miljoenen euro's.

Het proces sleept al lang voort. Het ging tot nu toe bijna alleen over de dramatische undercoveroperatie in het Moerdijkse kerkdorp. De politie wilde Joop M. (47) pakken met een undercoveragent. Die agent 'Peter' werd zijn buurman en vriend. Maar toen Joop M. werd opgepakt kreeg de agent een affaire met zijn vrouw. De agent raakte in gewetensnood en maakte in april 2021 een eind aan zijn leven. ‘Een diep tragische gebeurtenis, voor zijn naasten maar ook bij de politie’, stelden beide officieren van justitie tijdens de rechtszaak dinsdag.

Cocaïnetransporten

Voor het eerst ging het in de rechtszaal vooral over de beschuldigingen tegen Joop M. Politie en justitie zien in hem een cruciale tussenpersoon of 'makelaar' achter 812 kilo coke die opdook in Moerdijk (oktober 2018) en ook de vondst van 60 kilo coke tussen de bananen bij een distributiebedrijf in Etten Leur (januari 2019).

Er kwamen meer transporten in beeld die worden toegeschreven aan Joop. Zo was 500 kilo coke verstopt tussen bananen die van Vlissingen naar Duitsland gingen. M. zou ook achter transporten van 350 kilo en een verdwenen transport van 100 kilo (september 2018) hebben gezeten, zegt het OM.

Kern van het bewijs vormen vele chatberichten via Encrochat en Sky. Maar de man werd ook geschaduwd.

Haven Vlissingen

"Er gebeurde niets in de haven zonder dat Zebra dat wist", stelde een van de officieren van justitie. 'Als men het in Cartagena (Colombia) erin doet, komt het er bij Zebra uit', citeerde de officier van justitie een andere verdachte in het dossier. Joop M. was ‘een man van invloed’, volgens het OM die tussen havenpersoneel en opdrachtgevers stond.

De politie ontdekte dat Joop en zijn vrouw opvallend veel geld hadden, zonder duidelijk inkomen. Ruim 526.000 euro was er in tien jaar tijd gestort op hun rekeningen. Joop legde uit dat hij het had verdiend met zijn bedrijf. Ook plaatste hij keukens en badkamers. “Ik ben vrij handig", zei hij tijdens de zitting dinsdag. Maar kwitanties en klantenbestanden kon hij niet tonen.

Kaalplukken

Bij zijn chalet op een camping vonden agenten 182.000 euro. “Die heb ik gewonnen bij illegale pokertoernooien". M. had ook een boot maar die was 'geleend'.

Het OM hield er rekening mee dat de man van dichtbij gevolgd is door een 'politie-informant' die ook nog eens een relatie kreeg met zijn vrouw. En ook met hun zoontje 'een emotionele band' had en naar de McDonalds ging. Vanwege de ‘ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ werd er niet 12 jaar maar 11,5 jaar geëist.

Het OM wil een in een latere rechtszaak M. kaalplukken. Voorlopige berekening: bijna vijf miljoen euro misdaadwinst. Maar dat bedrag kan nog wijzigen, benadrukt het OM. Ze noemen M. een beroepscrimineel die gewoon doorgaat.

De politie dacht in het begin dat M. contact had met corrupte douaniers. Maar daarvoor was onvoldoende bewijs. Hij kende wel iemand bij een havenbedrijf in Vlissingen van wie hij informatie kreeg over schepen, containers en bestemmingen.

De verdachte beriep zich dinsdag vaak op zijn zwijgrecht. Een getuige noemde Joop ‘heel slim’ . De rechtbankvoorzitter vroeg of Joop het daar mee eens is. "Nee, anders had ik hier niet gezeten", zei de verdachte. Vrijdag staat het pleidooi gepland. Een datum voor een uitspraak is nog niet bekend.

