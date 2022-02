OM: andere officier had onderzoek zelfmoord undercoveragent moeten leiden

Het Openbaar Ministerie (OM) erkent dat een andere officier van justitie het Rijksrecherche-onderzoek had moeten leiden naar een undercoveragent. Die agent pleegde in april 2021 zelfmoord in een huis in Zevenbergschen Hoek. Nabestaanden van de man twijfelden in een artikel van de Telegraaf aan de objectiviteit van de officier.

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid stuurde er maandag een brief over aan de Tweede Kamer.

"Het OM betreurt dat nabestaanden blijkens het bericht in de Telegraaf twijfels hebben over de objectiviteit van het onderzoek naar de zelfdoding en erkent dat de inzet van een andere officier van justitie, achteraf gezien, deze twijfels waarschijnlijk zou hebben voorkomen", schrijft ze in de brief.

Dubbele pet

De officier van justitie die het onderzoek naar de dood van de undercoveragent leidde, was eerder ook de officier bij de zaak waar die agent undercover bij was ingezet. De vrouw van de undercoveragent en zijn gezin zeiden daarom weinig vertrouwen te hebben in het onderzoek door de Rijksrecherche.

"De officier van de Rijksrecherche die onafhankelijk onderzoek moest doen, was ook officier in een van de strafzaken waarin mijn man figureerde. Dat kan gewoon niet", zei de vrouw in gesprek met de Telegraaf.

Zorgvuldigheid

Ook twijfelt de vrouw aan de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek naar de dood van haar man is gedaan. "We hebben het idee dat het onderzoek in het huis na zijn dood slecht is uitgevoerd. Het moest allemaal snel vanwege de heimelijkheid van de operatie."

Het OM gaf toen aan dat de officier die het onderzoek leidde, eerder bij de undercoverzaak betrokken was, maar dat zou hij al sinds december 2020 niet meer zijn. Nu erkent het OM dat een andere officier beter was geweest in het kader van objectiviteit.

