IJsmeesters draaien overuren met stijgende schaatskoorts: 'Goede hoop'

Het hangt er op veel plaatsen nog om: kan er deze week worden geschaatst. Hoe lager het kwik, hoe hoger de schaatskoorts. En ijsmeesters in onze provincie draaien dan ook overuren met deze vrieskou. Maandagnacht was de koudste nacht van dit jaar, met vrijwel overal in Brabant een lagere temperatuur dan -7. "We hebben goede hoop", zegt ijsmeester Jan van de Wiel uit Moergestel.

Voetje voor voetje schuifelt ijsmeester Van de Wiel voorzichtig het ijs op. Kort daarna komt het moment der momenten: boren en meten. "Drie centimeter. Dat is een mooi begin. We willen er nog zeker twee centimeter bij hebben hoor." Hard verend staat hij op het ijs, licht gekraak volgt: "Het kan al flink wat hebben."

"Prachtig geschenk van de natuur."

Met een brede grijns en twinkelende ogen wandelt de 'ouwe rot in het vak' langs de baan van schaatsclub De Vennen. "Dit is toch een geschenk van de natuur! Dat is toch prachtig", zegt hij opgewerkt. "We moeten geduld hebben. Het kriebelt al enorm." Hij vervolgt: "Het gaat erom hangen, maar ik denk dat we er van de week al opstaan." Tien dagen geleden werd het weiland onder water gepompt. Voorlopig hangen levensgrote borden langs de baan met daarop de tekst: 'Dun ijs, niet schaatsen.' Voor twijfelaars in de rest van Brabant heeft hij advies: "Het moet mooi pikzwart ijs zijn. Ook stukken met begroeiing moeten stevig zijn. Besneeuwd ijs, dat is altijd oppassen. Volg vooral het advies je schaatsclub."

De baan in Moergestel is een pareltje voor het oog (foto: Raymond Merkx).

"Heel Terheijden is in rep en roer."

Ook in Terheijden wordt het ijs goed in de gaten gehouden. "Prachtig toch, met die molen en die zon? Grandioos!", zo laat Ton Weterings de baan op de Laakdijk trots zien. Hij meet een krappe 3,5 centimeter, zeker vier centimeter extra is nog nodig op de natuurijsbaan. "Heel Terheijden is in rep en roer." Anderhalf jaar geleden werd daar voor het laatst geschaatst. "Dat was nog met die ellendige coronaregels. In de ochtend de jongeren, later de ouderen, dat was zo ongezellig." Dat lijkt nu voorbij, het schaatscafé naast de baan wordt al in opperste staat van paraatheid gebracht. En ja: het bier wordt al besteld. "Het wordt gewoon een sensatie."

Spanning in alle vroegte in Terheijden (foto: Raymond Merkx).

Voor de spiksplinternieuwe baan van ijsclub De Wijde Alm in de gemeente Almkerk is deze vrieskou de ultieme test. Pas dit najaar werd de ijsbaan met daaronder een laagje folie aangebracht. "Alles is nog nieuw voor ons", vertelt Jeroen Verhoeven. "Bij de eerste vrieskou hadden we al een centimeter. We verwachten eind van de week te kunnen schaatsen." Na het weekend gaan de temperaturen weer omhoog, maar daar wil Verhoeven niet over praten. "Ik kijk alleen maar naar vóór het weekend", schatert hij.

Het ijs is nog te dun in Moergestel (foto: Omroep Brabant).