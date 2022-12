Vader bekent poging tot moord op zijn kinderen: 'Ik heb hulp nodig'

De man die in september zou hebben geprobeerd zijn kinderen te doden, heeft dit woensdag voor de rechtbank in Den Bosch bekend. Deze 38-jarige T. A. werd op 16 september opgepakt in zijn huis aan de Elfenbank in Asten. De politie wist zijn twee zoontjes van 6 en 7 nog levend uit het huis te halen.

In de rechtbank van Den Bosch zat woensdagmorgen een gebroken man. Via een tolk liet de man weten dat hij heel veel spijt en verdriet heeft van de dubbele poging tot moord, die justitie hem verwijt. “Ik weet niet wat er gebeurd is in mijn hoofd. Dit is het meest onnatuurlijke wat je als vader kunt doen. Ik ben geen normaal persoon en heb behandeling nodig.” Uit de korte verklaring van de verdachte bleek wel dat er van alles fout zat in de relatie met zijn vrouw. Die vertrouwde het niet op die vrijdagmorgen in september en belde de politie. Ze was bang dat haar man hun kinderen iets aan zou doen. Versuft en gewond

Toen de politieagenten met veel geweld het huis binnenvielen, vonden ze de twee jongens die helemaal versuft waren. Ze waren gewond aan hun hals en hoofd nadat ze mogelijk waren gewurgd. Maar wat er nou precies is gebeurd, werd woensdag tijdens de tussentijdse zitting niet duidelijk. Verder onderzoek, zoals een scan van de hals van de kinderen, moet meer duidelijkheid geven. De vader verliet met gebogen hoofd en huilend de rechtszaal. Hij blijft voorlopig vastzitten. De zaak wordt in maart nogmaals besproken. Naar verwachting zal de inhoudelijke behandeling volgend jaar tegen de zomer plaatsvinden.