Boer Leo is woest op de provincie: 'Dit is onbehoorlijk bestuur'

Boer Leo van Velthoven uit Leende is woest. Hij had gehoopt dat de provincie de datum van 1 januari 2024 voor een verplichte emissie-arme stal zou opschuiven naar 2028, maar in plaats daarvan schuift de provincie alleen de termijn voor het aanvragen van een vergunning op. "Dit kan echt niet. Hier is sprake van onbehoorlijk bestuur."

Leo is boos. En eigenlijk steeds bozer nadat hij dinsdagavond las over de nieuwste truc van de provincie. "Maar omdat met boze mensen niet te praten valt, zal ik maar zeggen dat ik zwaar teleurgesteld ben", probeert hij nog een beetje grappend. Maar eigenlijk is de moed hem nu definitief in de schoenen gezonken. Even was er hoop. Toen het kabinet op 25 november kwam met de verdere uitwerking van de aanpak stikstof, werd duidelijk dat er over de emissie-arme stalsystemen voorlopig nog geen duidelijk is. Het ministerie van LNV komt op zijn vroegst halverwege volgend jaar met een beslissing hoe om te gaan met de resultaatmetingen van die systemen.

"Een systeem waarvan je niet weet of het doet wat moet"

Te laat voor de verplichte vergunningaanvraag van de provincie Brabant. Boeren moesten die vergunning namelijk uiterlijk op 1 april 2023 hebben aangevraagd. "Een vergunning aanvragen voor een systeem waarvan je nog niet weet of dat systeem ook doet wat het moet doen. Waar je dus geen financiering voor krijgt van de bank? Hoe dan!?", zegt Leo. Dat die data elkaar bijten, is nu ook bij de provincie doorgedrongen. Dinsdag avond maakte de provincie bekend dat boeren die een emissie-arme stal willen bouwen, zes maanden langer de tijd krijgen om de vergunning hiervoor aan te vragen. Aan de deadline voor stalaanpassingen verandert echter niks. En dat maakt Leo zo boos.

Hij houdt honderd koeien vlak naast het Leenderbos. Twee van zijn koeienstallen moeten worden aangepast. Van de provincie moet hij daar een emissie-arme vloer in leggen. Dat kost ruim een ton. Dat geld heeft hij niet en het is maar de vraag of de bank hem een lening wil geven. Daarnaast weet hij nog niet eens of zijn bedrijf bij het Natura 2000-gebied mag blijven bestaan met de huidige stikstofplannen. Hij weet ook niet goed wat nu te doen. Een vergunning heeft hij nog niet aangevraagd. En daar is hij lang niet de enige in. "Bijna niemand doet nu iets. Iedereen wacht af wat er gaat gebeuren." En hij vraagt zich oprecht af of deze nieuwe wending ook maar iets gaat uithalen. "We hebben het al zo vaak geprobeerd, uitleggen waarom dit onverstandig is, maar niemand luistert."

"Het gaat niet om gelijk krijgen."