Boeren kunnen voor 2024 hun stal niet aanpassen, CDA wil deadline van tafel

De datum van 1 januari 2024 voor de stalaanpassingen in Brabant is feitelijk al van tafel. Dat zegt het CDA. Vrijdag komt de partij met een motie om die stellingname nog eens kracht bij te zetten. “Het gaat niet om de vraag of we emissies willen terugdringen, het gaat om de concrete vaststelling van ons provinciebestuur dat het binnen de huidige termijnen niet kán", zegt statenlid Tanja van de Ven van het CDA.

Op 13 december kwam het provinciebestuur met een statenbrief, waarin staat dat boeren die een emissiearme stal willen bouwen, zes maanden langer de tijd krijgen om een vergunning hiervoor aan te vragen. Aan de deadline voor stalaanpassingen verandert echter niks. Die blijft staan op 1 januari 2024. De ZLTO noemde dat al 'bespottelijk en onbehoorlijk'.

“De Brabantse politiek kán er niet omheen.”

CDA Brabant is blij dat boeren van GS langer de tijd krijgen om een vergunning aan te vragen, maar de partij wil meer. Ze wijst naar de toelichting die GS geeft op die verlenging. “In elf pagina’s heeft GS het over een complex samenspel van factoren, waaronder technische beperkingen. Het provinciebestuur schrijft zelf dat het niet aannemelijk is dat boeren de stalaanpassingen op tijd kunnen doorvoeren. De Brabantse politiek kán er dus niet omheen”, meent Van de Ven. Op 4 november zei de provincie voorlopig te stoppen met het uitdelen van vergunningen. De rechter had toen al meerdere keren in twijfel getrokken hoeveel die emissiearme stallen nu daadwerkelijk besparen. De provincie besloot dat het ministerie van LNV eerst duidelijk moest maken hoe om te gaan met de emissie-berekeningen. LNV liet weten 'halverwege 2023' met een beslissing over de stalsystemen te kunnen komen. Dat zou dus te laat zijn voor de Brabantse vergunningsaanvragen. Reden voor de provincie om de deadline voor de aanvragen zes maanden naar achteren te schuiven.

"Er moet een nieuw tijdspad worden vastgesteld."

Maar de drie maanden tussen het -uiterlijk- aanvragen van een vergunning en daadwerkelijk inbouwen van een nieuw stalsysteem, is volstrekt onhaalbaar zegt het CDA. De toezegging van de provincie om 'coulant' te zijn bij de handhaving onderstreept dat. Het CDA komt vrijdag daarom met een motie om de deadline van 1 januari 2024 voor stalaanpassingen te laten varen. "Er moet een nieuw tijdspad worden vastgesteld, in samenspraak met de agrariërs." Volgens Van de Ven is haast geboden. “We kunnen agrarische ondernemers niet veel langer laten bungelen. Het is tijd voor duidelijkheid en perspectief. Agrariërs zijn bereid om landbouwbelangen in balans te brengen met die van natuur en milieu, maar we moeten onderkennen dat tussen droom en daad praktische belemmeringen staan.”

"We hebben elke gram stikstofwinst keihard nodig."