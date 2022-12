Moeders en kinderen doodgereden, verdachte zegt dat hij voorrang had

De man die begin september in Oud Gastel vier mensen doodreed vindt dat hij alleen te hard heeft gereden en geen voorrang kreeg. Dat zei zijn advocaat donderdagmiddag in de rechtszaal. De advocaat vroeg om vrijlating maar de rechtbank besloot dat hij nog zeker drie maanden in de cel blijft. Want de rechtbank denkt dat hij een gevaar op de weg is.

Verdachte (27) Omar E. reed op 2 september met hoge snelheid over de Roosendaalsebaan op bedrijventerrein Borchwerf. Op de kruising van de Roosendaalsebaan met de Blauwhekken botste hij op een andere wagen die net het kruispunt op kwam rijden.

In die Toyota zaten vijf mensen: Twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen kwamen daarbij om het leven. Een ander kind raakte gewond. De slachtoffers komen uit twee families in Bosschenhoofd.

Zwijgen

De man zit sinds het ongeluk vast voor doodslag en poging tot doodslag. Donderdagmiddag kwam hij voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank in Breda. De verdachte zei niets en liet zijn advocaat het werk doen. De man zat vaak met zijn hoofd gebogen, naar beneden kijkend. In de zaal achter hem zaten nabestaanden van de slachtoffers. Op de publieke tribune achter hen en achter glas, zat familie van de verdachte.

Aan het begin van de zitting noemde de rechtbankvoorzitter alle slachtoffers bij naam.

De officier van justitie vertelde dat de bestuurder 155 kilometer per uur reed op en plek waar je 50 mag. Hij haalde ook rechts in en was aan het bumperkleven. Hij paste zijn snelheid niet aan bij de kruising en verloor de controle over zijn wagen. De slachtoffers werden 'weggevaagd' zei de officier.

Gevaarlijk

Ze legde uit dat de bestuurder al eerder in beeld was. Kort voor het fatale ongeluk op vrijdag 2 september probeerde de politie de auto van de verdachte in Roosendaal te controleren. Er zijn volgens de officier van justitie ook aanwijzingen dat hij in Spanje en Marokko bij ongelukken betrokken was. En er ligt een eerdere veroordeling. Zijn rijbewijs werd afgepakt en toch kroop de Roosendaler achter het stuur. Het gerechtshof oordeelde eerder dat de man een risico is in het verkeer en zichzelf overschat.

De advocaat van de verdachte stond diverse keren stil bij het leed dat is aangericht. “Het is een verschrikkelijke zaak. Het is natuurlijk om iemand als schuldige aan te wijzen, dat is begrijpelijk,” zei Yehudi Moszkowicz. "Hij reed misschien wel veel te hard maar uitsluitend op een kort stuk."

Kreet

"Het ongeluk had niet plaatsgevonden als de Toyota de verkeersregels had nageleefd. De haaientanden zijn duidelijk in beeld". Kort nadat de advocaat dat zei klonk in de zaal klonk een harde, afkeurende kreet van een van de nabestaanden. De advocaat keek even wat verbaasd over zijn schouder. Even later herhaalde hij zijn punt: “Er had voorrang verleend moeten worden en dat is niet gebeurd". Opnieuw klonken zachtjes afkeurende reacties en afschuw van achter uit de zaal.

Moszkowicz vertelde dat ook hij geraakt was door de gebeurtenissen. "Voor het eerst in mijn carrière is me een zaak naar de keel gegrepen en dat is deze. Mijn deelneming aan de nabestaanden". De advocaat vroeg om het voorarrest te stoppen en uiteindelijk een taakstraf op te leggen. Dat weigerde de rechtbank, vanwege het verleden van de verdachte.

De rechtszaak gaat in maart verder.

