Automobilist die vier mensen doodreed voor het eerst voor de rechtbank

Donderdagmiddag begint de rechtszaak tegen de man die op bedrijventerrein Borchwerf in Oud Gastel vier mensen zou hebben doodgereden. De slachtoffers waren leden van twee gezinnen uit Bosschenhoofd. Uit de aanklacht valt op te maken dat de politie erachter is gekomen hoe hard de verdachte reed: ruim 150 kilometer per uur, op een plek waar je maar 50 mag.

Het ongeluk gebeurde op 2 september 2022, op bedrijventerrein Borchwerf tussen Roosendaal en Oud Gastel. Op de kruising van de Roosendaalsebaan met de Blauwhekken.

De verdachte reed over de Roosendaalsebaan en botste met hoge snelheid op een andere wagen die net het kruispunt op kwam rijden. In die wagen zaten vijf mensen: Twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen kwamen daarbij om het leven. Een ander kind raakte gewond. De slachtoffers komen uit twee families in Bosschenhoofd.

' 150 per uur'

In de aanklacht staat in hoofdlijnen wat het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte verwijt. De automobilist van 27 jaar uit Roosendaal zou de maximumsnelheid 'meermalen' hebben overschreden. Je mag daar maximaal vijftig kilometer per uur. Het OM schrijft dat er sprake was van een 'overschrijding van ongeveer 105 kilometer per uur' . Het lijkt er dus op dat hij daar ruim 150 kilometer per uur reed.

Bovendien heeft hij zich schuldig gemaakt aan bumperkleven en rechts inhalen, schrijft het OM. Toen hij op het kruispunt kwam, stonden de verkeerslichten uit of ze knipperden. Het OM verwijt hem ook dat hij zijn snelheid niet aanpaste. Daardoor raakte hij controle kwijt over zijn auto en slipte hij.

Op de aanklacht staan prominent de volgende misdrijven: doodslag op de vier inzittenden en poging tot doodslag op het vijfde slachtoffer.

Er staat ook nog een andere beschuldiging in. Als doodslag en poging tot doodslag niet te bewijzen zijn dan is de aanklacht roekeloos, onvoorzichtig, onoplettend rijden.

Beveiligingscamera's

De aanklacht is een momentopname en kan nog tot de inhoudelijke rechtszaak worden aangepast door de officier van justitie. Waarschijnlijk loopt er nog steeds (technisch) onderzoek. De politie heeft de hele route van de verdachte proberen te reconstrueren, met behulp van beveiligings- en verkeerscamera's. De tijden waarop hij passeert tussen camera's kunnen een goede indicatie geven van zijn snelheid.

De advocaat van de verdachte zal mogelijk vragen om meer onderzoek, zoals gebeurd in zowat alle strafzaken. Bovendien is de kans groot dat de advocaat de rechtbank vraagt om de verdachte vrij te laten, in afwachting van het inhoudelijke proces. Een datum daarvoor is er nog niet.

Huurauto

De Roosendaalse verdachte reed in een gehuurde Mercedes Benz met Duits kenteken. De man had niet gedronken of drugs gebruikt, zo bleek uit een blaas- en speekseltest. Hij zit in de cel sinds het ongeluk.

Of hij donderdagmiddag naar de zitting in Breda komt is nog niet zeker. Hij mag tot het allerlaatste moment zelf beslissen om weg te blijven. De rechtbank kan hem wel verplichten te komen en laat hem dan ophalen.

