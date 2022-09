Verkeersdrama met 4 doden in Oud Gastel: verdachte nog zeker 3 maanden vast

De 27-jarige verdachte in de zaak van het verkeersdrama in Oud Gastel blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de strafraadkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald.

Hij veroorzaakte op 2 september een dodelijk ongeluk op de Blauwhekken. Twee auto's botsten toen op elkaar. Twee jonge kinderen en twee volwassen vrouwen, kwamen daarbij om het leven. Een ander kind raakte gewond.

Alle slachtoffers zaten in dezelfde auto. Het ging om twee families uit Bosschenhoofd. De verdachte zat met twee andere mannen in de auto. Hij werd direct aangehouden en zou veel te hard en gevaarlijk gereden hebben.

Huurauto

De 27-jarige Roosendaler reed in een gehuurde Duitse Mercedes. De man had niet gedronken of drugs gebruikt, zo bleek uit een blaas- en speekseltest.

Tenzij de man binnen 90 dagen alsnog wordt vrijgelaten, moet hij binnen deze periode voorkomen bij de rechtbank. Het kan om een pro-formazitting of inhoudelijke zitting gaan.

Burgemeester Bernd Roks van gemeente Halderberge reageerde woest na het ongeluk. Volgens hem komt het steeds vaker voor dat jonge mannen met gehuurde auto’s 'keihard door de gemeente rijden'. Hij is hier 'zeer verontwaardigd' over. "Onze gemeente moet juist een veilige plek zijn voor onze inwoners en onze kinderen in het bijzonder."

