Massaal afscheid van moeder en kinderen die overleden bij verkeersdrama

Er is vrijdag massaal afscheid genomen van de slachtoffers van het verkeersdrama in Oud Gastel. Door de Hoofdstraat van Bosschenhoofd reed een tractor met daar achter een platte kar. Op die kar stond een grote kist met daarin de lichamen van de 39-jarige moeder en haar twee kinderen van 8 en 10 jaar. De vader van dit gezin bestuurde de tractor.

Langs de kant van de weg stonden honderden mensen in de regen. Jong en oud. Iedereen was gevraagd één losse bloem op de kist te leggen. Zonnebloemen bleken het populairst, maar lelies, rozen en andere kleurrijke bloemen werden op de kist gelegd. Aan het einde van de tocht werd gestopt bij de kerk waar het gemeentebestuur afscheid nam. Iedereen aan de kant volgde vervolgens de rouwstoet tot aan de rand van het dorp waar met een overweldigend applaus definitief afscheid werd genomen.

De tractor werd bestuurd door de vader van het getroffen gezin. Op de platte kar achter de tractor stond een grote kist. De tractor werd begeleid door drie motoragenten. Zij waren de eerste agenten die vorige week bij het ongeluk waren. Het tafereel zorgde voor kippenvel. Eerder op de middag hadden nabestaanden in kleine kring al afscheid genomen van de moeder en haar twee kinderen.

Het ongeluk vorige week vrijdagavond raakte de hele gemeenschap in Bosschenhoofd, waar alle slachtoffers vandaan komen, diep. Twee auto's botsen die vrijdagavond op elkaar. De vijf slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Bij het ongeluk kwam ook een 42-jarige moeder om het leven. Haar 9-jarige dochter raakte gewond. In de andere auto zaten drie jonge mannen. De bestuurder, een 27-jarige Roosendaler zit nog steeds vast. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij roekeloos gereden.

Omdat verwacht werd dat veel inwoners van Bosschenhoofd een laatste eer wilden betuigen heeft de buurtpreventie van het naburige Hoeven in Bosschenhoofd rondgelopen om de lege huizen in de gaten te houden.

