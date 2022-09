'Trillende benen' na afscheid vierde slachtoffer verkeersdrama Oud Gastel

"Geen dag zal meer hetzelfde zijn. Nooit meer een familie-uitje met Wieteke", las een woordvoerder van de nabestaanden voor. In een overvolle aula van het crematorium in Roosendaal werd maandag afscheid genomen van het vierde dodelijke slachtoffer van het verkeersdrama in Oud Gastel. Twee moeders en twee kinderen kwamen hierbij om het leven.

Wieteke werd 42 jaar en zat samen met haar vriendin en drie kinderen in een auto na een leuke dag zwemmen. Op weg naar een laatste snack om de vakantie af te sluiten werd hun wagen geraakt door een auto bestuurd door een 27-jarige Roosendaler. Hij zit nog vast omdat hij verdacht wordt van roekeloos rijden. Hij en zijn twee inzittenden raakten niet gewond. De dochter (9) van Wieteke die ook in de auto zat overleefde het ongeluk, maar moest wel in het ziekenhuis behandeld worden.

"Ik kende haar niet maar vind het jammer dat we elkaar nooit ontmoet hebben."

Net als afgelopen vrijdag toen in Bosschenhoofd afscheid genomen werd van de andere moeder (39) en haar twee kinderen (8 en 10) was er ook maandag een grote opkomst. De aula van het crematorium zat vol en buiten volgden tientallen belangstellenden via een groot scherm het laatste eerbetoon. Ook de burgemeester sprak op de uitvaart. "Iedereen leeft ontzettend mee. Ik hoop dat we elkaar blijven vasthouden en voor elkaar blijven om dit verlies te verwerken." De aanwezigen kenden de jonge moeder niet allemaal persoonlijk. Zo ook Tineke Pertijs. "Het ongeluk grijpt je naar de keel. Je wilt iets doen. Ik ken haar niet maar na alles wat ik zojuist gehoord heb, vind ik het jammer dat ik haar nooit gekend heb."

"Fijn dat ik erbij mag zijn, het is het laatste wat ik kan doen."

Ook Cees van Gils kende Wieteke niet, maar staat na afloop te trillen op zijn benen. "Zo'n jong en leuk gezin en dan wordt ze zomaar uit het leven gerukt door een ongeluk. Het is zo zinloos. Ik vind het fijn dat ik erbij mag zijn en dat er zoveel mensen zijn gekomen. Dit is het laatste wat ik kan doen." Een collega van Wieteke vind het allemaal onwerkelijk. "Zo'n jonge bruisende vrouw, midden in het leven is er niet meer. Ze was altijd de organisator, helder en duidelijk. Het is niet te bevatten."

"Ik krijg kippenvel als ik mij inleef hoe de geamputeerde gezinnen zich nu voelen."