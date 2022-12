'Een bijzonder mens', zo typeren vrienden de overleden Karel van Eerd

Karel van Eerd, die de Veghelse supermarktketen Jumbo groot maakte, overleed donderdag op 84-jarige leeftijd. Hij was al een tijdje ziek, maar toch kwam zijn overlijden onverwacht. Ton van Ras en Jan Meurs zijn vrienden van het eerste uur. Zij kijken ieder op hun eigen manier terug op 'bijzonder mens' Van Eerd.

Volgens Van Ras zijn de leden van jazzband Birdie Seven onder de indruk van het overlijden. "Gelukkig ben ik vorige week nog op bezoek bij hem geweest. Hij was net uit het ziekenhuis en nog altijd strijdvaardig. Zijn overlijden kwam onverwacht. Tussen kerst en oud en nieuw stond er nog een optreden van de band gepland. Daar wilde hij koste wat kost bij zijn. Maar helaas, dat mag niet zo zijn."

Maandag komen de bandleden bij elkaar om herinneringen op te halen. Ongetwijfeld komen dan de drie optredens met de band, afgelopen september op Mallorca te sprake. "We hebben heerlijk gespeeld. Het was een week met een gouden randje."

Van Ras en Van Eerd kenden elkaar al zo'n vijftig jaar. Het grootste gedeelte daarvan speelden ze samen bij jazzband Birdie Seven. Ton op drums en Karel achter de vleugel. "Hij wilde altijd beter. Dat had met zijn instelling te maken. Hij nam ons ook daarin mee."

De band tussen de ondernemers Jan Meurs en Karel van Eerd gaat terug 1979. Meurs opende de eerste Jumbo-supermarkt in 1979 aan het Lourdesplein Tilburg. Hij bedacht ook de naam Jumbo. In 1983 verkocht Meurs de winkel en de Jumbo-formule (de zeven zekerheden) aan de familie Van Eerd. Het concern groeide in korte tijd van veertig naar meer dan zevenhonderd supermarkten.

Sinds de overname is Meurs nog steeds erg 'close' met de familie Van Eerd. "We hebben absoluut een goede band. We komen regelmatig bij elkaar. De afgelopen periode zijn we door de familie steeds op de hoogte gehouden over de gezondheid van Karel. Zijn overlijden is heel verdrietig. Ik was er door geschokt", vertelt Meurs, die tegenwoordig eigenaar is van Brasserie Ome Jan in Oisterwijk.

Meurs vertelt met trots over de overname door Van Eerd, "Dat heb ik altijd als een compliment ervaren. Karel was geen keiharde zakenman, maar de vriendelijkheid zelve. Zijn hart zat op de juiste plek." Zo af en toe vroeg Meurs om zakelijke raad of polste zijn mening ergens over. "Karel gaf dan zijn mening, liefdevol en zonder te oordelen."

