Huis beschoten in Den Bosch: kogelgaten in ruit

Een huis aan de Lagelandstraat in Den Bosch is dit weekend beschoten. Zondagmiddag werden er kogelgaten ontdekt in de ruit van de woning.

Niemand raakte gewond. Over de toedracht van de beschieting is nog niets bekend. De politie is bij het huis en doet onderzoek.

Ook aan de Topaas in Den Bosch was dit weekend een schietpartij. Daarbij raakte een 43-jarige Bosschenaar in een huis gewond. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar.

Een 39-jarige vrouw is aangehouden in verband met het beschieten van de man, zo maakte de politie zondagmiddag bekend.