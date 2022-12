Dodelijk ongeluk bij snelwegblokkade: twee chauffeurs voor de rechter

Een dodelijk ongeluk bij een snelwegblokkade tijdens boerenprotesten, is twee roekeloze chauffeurs aan te rekenen. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Een vrachtwagenchauffeur had zijn wagen stilgezet op de A28 bij het Drentse Beilen. De bestuurder van een bestelbusje zag te laat dat er geremd werd. Bij het ongeluk dat vervolgens gebeurde, kwam de 56-jarige Remco op zijn motor om het leven. Bij de rechtbank in Assen moesten de twee mannen voorkomen voor een eerste rechtszitting.

Het is vrijdagmiddag 15 juli. Boerenactiegroep Agractie heeft opgeroepen om een kwartier lang het werk neer te leggen om zo je ‘solidariteit met de boer’ te laten zien. Op verschillende plekken in Nederland worden snelwegen geblokkeerd. Waaronder ook de A28. De 56-jarige chauffeur uit Mill doet mee aan de actie. Zijn werkgever heeft dat hem daar volgens het OM ook toe verzocht. Rond drie uur laat hij zijn vrachtwagen uitrollen en komt tot stilstand. Hij blokkeert daarbij beide rijbanen en rijdt volgens het OM zelfs een stukje achteruit op de snelweg.

"Protesteren op de snelweg is levensgevaarlijk."

Er ontstaat een file en dan gaat het mis. De 56-jarige motorrijder Remco uit Amersfoort en een andere auto minderen vaart. Maar de 55-jarige Jalal uit Eindhoven heeft dat niet gezien. Volgens het OM is hij vermoeid na een lange werkdag en zou hij bezig geweest zijn met zijn telefoon. Jalal ziet de file over het hoofd en rijdt achterop de auto en motorrijder Remco. Remco overleeft het ongeluk niet. De mensen in de auto komen met de schrik vrij. Een paar dagen na het ongeluk worden de vrachtwagenchauffeur uit Mill en de Eindhovenaar aangehouden. Justitie vindt ze allebei verantwoordelijk voor het overlijden van Remco. "Deze zaak laat zien dat protesteren op de snelweg levensgevaarlijk is", zegt de officier van justitie.

"Dit is nooit mijn bedoeling geweest."