Vervoer voor duizenden kwetsbare mensen wordt tot wel vijf keer duurder

Ruim tachtig zorgorganisaties in het zuiden van Nederland moeten waarschijnlijk fors meer betalen voor busjes die zij huren voor vervoer van duizenden cliënten. Saam Doet Het, dat de failliete liefdadigheidsstichting MVI in Oosterhout heeft overgenomen, zegt hogere tarieven te moeten rekenen. Sommige instellingen zouden tot wel vijf keer meer moeten gaan betalen.

Eén van die stichtingen is Topsport for Life in Eindhoven. Deze organisatie houdt activiteiten en groepsreizen voor mensen met een levensbedreigende ziekte. De zorgbus die de stichting van Mobiliteit voor Iedereen (MVI) huurde, is hiervoor hard nodig.

“We betaalden bij MVI 300 euro, dat wordt nu alles bij elkaar 1500 euro”, zegt Miel in ’t Zand van Topsport for Life. “We hebben morgen een evenement waarbij we de bus gebruiken. En het is de bedoeling dat we in januari met een groep ernstig zieke mensen op vakantie gaan naar Spanje. Het is onduidelijk of dat kan doorgaan.”

Fikse korting

Lars van Engelen van Saam Doet Het bevestigt dat sommige organisaties fors meer moeten betalen dan ze hiervoor bij MVI deden. “Dat vinden wij ook niet fijn. Maar als wij dezelfde tarieven zouden hanteren als MVI, dan zijn wij over een poosje ook failliet”, meent Van Engelen.

Mobiliteit voor Iedereen leverde sinds 2014 bussen aan zorginstellingen voor cliëntenvervoer. Dankzij sponsors en partnerbedrijven konden die bussen met fikse korting worden geleverd. Ook kreeg MVI als stichting belastingvoordelen.

Vijfvoudige

In november verklaarde de rechter MVI failliet omdat de Belastingdienst nog miljoenen van MVI te goed heeft. De stichting kwam eerder in het nieuws vanwege een grote fraudezaak. Het Limburgse Saam Doet Het, dat ook zorgvervoer aanbiedt, nam de boel van MVI over. Na een uitgebreide inventarisatie ziet Van Engelen geen andere mogelijkheid dan de prijzen flink op te schroeven. Soms voor het vijfvoudige, erkent hij.

Daar is volgens hem een aantal redenen voor. Zo vervalt de vrijstelling van wegenbelasting door de Belastingdienst. “Dat scheelt al 250 tot 300 euro per maand.”

Advertentieverkoop

Bovendien bood MVI flinke korting aan zorgorganisaties door advertentieverkoop via bestickering op de bussen. Ondanks dat contracten tussen Mobiliteit voor Iedereen en de sponsors door het faillissement van MVI zijn vervallen, heeft Saam Doet Het besloten de advertentiestickers tóch op de bussen te laten zitten. “Tot de data waarop de oorspronkelijke contracten aflopen”, zegt Van Engelen.

“Als wij de stickers zomaar weghalen en opnieuw bij die bedrijven aankloppen, denk ik dat we daar niks uithalen. Als we de stickers wel laten zitten tot de eerdere contractduur erop zit, dan gaan die bedrijven later misschien wel nog met ons in zee.”

De hele sticker-regeling treft vooral zorgorganisaties hard wiens bussen flink waren beplakt met sponsornamen. Want hoe meer stickers, hoe meer sponsorgeld. Nu die bijdrage door het faillissement van MVI in rook is opgegaan, loopt de kostenstijging nog verder op. Volgens Van Engelen is dat bij andere zorgorganisaties zo’n 250 tot 300 euro.

'In- en intriest'

Hoeveel van de in totaal 81 zorgorganisaties die klant waren bij MVI, nu met Saam Doet Het verder gaan, is onduidelijk. Rond de jaarwisseling kan Van Engelen daar meer over zeggen.

Miel in ’t Woud van Topsport for Life hoopt in de tussentijd op een andere oplossing. “We hebben nog een oude bus, maar die kan geen jaren meer mee. En 1500 euro per maand kunnen we niet ophoesten. Het is in- en intriest.”

