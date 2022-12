Kai (22): 'Ik doe het best oké als snotneus met een tweedehands colbertje'

Koffie, wasmiddel, vers fruit, wc-papier. Alles is in hoog tempo duurder geworden. We betalen fors meer voor onze levensmiddelen en energielasten dan een jaar geleden. Mensen moeten hierdoor steeds meer op de kleintjes gaan letten. Maar lukt dat wel, zeker met de feestdagen? Vandaag in onze serie Duurder Leven de de 22-jarige Kai Bodewitz uit Eindhoven: “De goedkoopste pomp, daar rij ik gewoon voor om."

Hoe zien je feestdagen eruit?

"De feestdagen breng ik alleen door. Mijn moeder en vader zijn gescheiden, en mijn vader spreek ik niet veel. Mijn moeder werkt met de kerst en heeft nachtdiensten. Dus ik denk dat ik zonder gezelschap ben, en dat is prima. Misschien dat we samen lunchen op de Tweede Kerstdag, als ze wakker is. En met oud en nieuw zoek ik wat vrienden op." Kerstcadeautjes, ja of nee?

"Een kerstcadeautje krijgt mijn moeder wel, zeker. Ze is dol op wandelen en kan wel een paar nieuwe wandelschoenen gebruiken. Ze is iemand die schoenen heeft voor de winter, voor de herfst en voor de lente, dus je kunt je voorstellen dat ze blij wordt van een paar zomerse stappers." Kun je een beetje rondkomen?

"Ik ben pas 22 en vroeg gestopt met school, maar ik timmer aardig aan de weg met m'n eigen bedrijfje voor vacaturevideo's en productfotografie. Alles wat je ziet op YouTube, dat kan ik maken, samen met een team van jonge zzp'ers. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar er zitten behoorlijk wat grote techbedrijven in mijn portefeuille. De gunfactor is hoog." "Ik sta daarnaast op het podium als cabaretier en maak met een maat muziek. Zoals vandaag in de binnenstad van Eindhoven, ik speel gitaar en hij zingt. Heel tof, kindjes komen dansen en soms krijgen we geld toegestopt."

Wachten op privacy instellingen...