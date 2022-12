Nog meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast in Baarle

De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog scherpen vanaf vrijdag 23 december de maatregelen tegen het vuurwerkoverlast verder aan. Dat gebeurt omdat beide gemeenten de komende tijd meer toeloop verwachten van vuurwerktoeristen.

Volgens beide gemeenten is er vooral overlast in de Kapelstraat en de Klokkenstraat. In die straten liggen drie vuurwerkwinkels dicht bij elkaar. Extra toeloop van vuurwerktoeristen die met de auto komen zou dan voor meer problemen kunnen zorgen.

Tot en met oudejaarsdag worden beide straten afgesloten van 09.00 uur tot en met 18.00 uur. Volgens de gemeenten is er voldoende parkeergelegenheid in directe omgeving van de vuurwerkwinkels.

Wel bewoners, leveranciers en hulpdiensten

Bewoners, leveranciers en hulpdiensten mogen beide straten wel inrijden. Ook fietsers en voetgangers kunnen altijd door de twee straten rijden en lopen. De bewoners van beide straten krijgen woensdag een brief van de gemeente met meer informatie over de maatregelen.

Politie en boa's houden bovendien extra toezicht in de Kapel- en de Klokkenstraat tijdens de periode dat er vuurwerk verkocht mag worden. Beide gemeenten hopen met deze maatregelen de overlast te beperken.

In de periode rondom de jaarwisseling komen veel mensen naar deze grensgemeenten om vuurwerk te kopen. Dat zorgt meestal voor grote drukte en overlast van vuurwerkkopers. Boze buurtbewoners sloten onlangs uit protest in Baarle-Nassau een deel van het centrum af.

