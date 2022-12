Man die fietser doodreed blijft langer vastzitten

De 37-jarige man die afgelopen woensdag een fietser doodreed op de Ringbaan-Oost in Tilburg, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Bij het ongeluk kwam een 61-jarige fietser om het leven. Een 72-jarige vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde woensdagmiddag. Volgens ooggetuigen reed de bestuurder veel te hard. Omwonenden schatten de snelheid van de BMW X5 op 125 tot 150 kilometer per uur.

De bestuurder reed met deze snelheid richting Ringbaan Noord in Tilburg. Op de kruising van de Ringbaan-Oost met de Gelrebaan raakte hij eerst de 72-jarige vrouw op de fiets. Daarna slingerde de auto over de weg en vloog over het fietspad tegen een huis. Ondertussen werd de 61-jarige fietser geschept. Hij overleed ter plekke.

De BMW raakte nog een geparkeerde auto, en kwam daarna tot stilstand op de rijbaan. De bestuurder klom via het raam uit het wrak en nam de benen, maar kon volgens een ooggetuige meteen worden gepakt door een leverancier van een bloemenzaak even verderop.

Schade aan huis enorm

De schade aan het huis dat door de auto werd geramd, is enorm. De auto heeft met volle snelheid de gevel geraakt en die is naar binnen geklapt. Het huis is nog wel bewoonbaar, maar zal volgens een bouwadviseur nog verbouwd moeten worden.

In het huis dat werd geraakt wonen vijf studenten, drie van hen waren thuis toen het gebeurde. Studente Naomi vertelde eerder dat ze enorm was geschrokken: "Ik zat boven en hoorde een hoop glas tegen m'n raam komen. Ik ben naar beneden gesprint en heb naar een huisgenoot geroepen dat hij 112 moest bellen. Ik wilde naar buiten, maar de deur was ontzet. Ik sta nog te trillen. Ik vraag me af of ik hier wel wil zijn."

Beelden van vlak na het ongeluk: