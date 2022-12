Lindy stierf in armen van Manuël: 'Mijn treurigste en mooiste herinnering'

Manuël Langenhuijsen (46) draagt vrijdag zijn trouwpak bij de uitvaart van Lindy. "Zij heeft ook haar trouwjurk aan", vertelt hij dinsdag. Afgelopen zaterdag trouwden de twee halsoverkop in de kapel van het ziekenhuis in Den Bosch. Een dag eerder had Manuël een telefoontje gekregen: Lindy (36) lag op sterven. Op de avond van Eerste Kerstdag overleed ze.

Beiden leerden elkaar twaalf jaar geleden kennen op een feestje. "Het was carnaval en ze vond mij helemaal niks. Veel te oud", grinnikt hij. Een jaar later ontmoetten de twee elkaar opnieuw. De vlam sloeg in de pan. Hij kon toen nooit vermoeden dat zijn 'jonge slanke prulleke', er zo snel tussenuit zou piepen.

"Ik wist dat ze een spierziekte had, maar die was niet dodelijk", begint Manuël zijn verhaal. Ik wist ook dat ze op haar 21ste een hartaanval had gehad door een andere aandoening die bloedpropjes veroorzaakt in de bloedbaan. Aan die hartaanval hield ze later een hartritmestoornis over. Al die drie aandoeningen zijn op zichzelf niet dodelijk, maar samen wel."

Drie jaar geleden kreeg het stel uit Schijndel te horen dat Lindy de 40 niet zou halen. "Dat zagen we niet aankomen", zegt Manuël. "Lindy is nooit bij de pakken neer gaan zitten. Het is nu eenmaal zo, zei ze."