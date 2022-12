Minderjarige jongen heeft 130 kilo vuurwerk in de garage liggen

De politie heeft een jongen uit Roosendaal betrapt, die 130 kilo deels professioneel vuurwerk had opgeslagen in een garage naast een woning aan de Zundertseweg. De politie vond de opslag dinsdag na een melding.

Diezelfde middag betrapte de politie ook een 13-jarige jongen in Zevenbergen. Handhavers zagen dat hij vuurwerk afstak op straat, terwijl dat alleen op oudejaarsavond mag. De politie bezocht de woning van zijn ouders en vond daar 20 kilo professioneel vuurwerk. De jongen is doorgestuurd naar HALT. Zijn ouders hebben een boete gekregen wegens de vuurwerkopslag.

EOD nodig

In Zevenbergschen Hoek moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) eraan te pas komen om in elkaar geknutseld vuurwerk te ontmantelen. Een 23-jarige man had zelf ongeveer 25 kilo vuurwerk gemaakt, dat zeer explosief was. Het lag in zijn woning. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk afgevoerd.

