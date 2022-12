Meer cafés zoeken uitweg voor hoge bierprijs: ‘Overgestapt op het huismerk'

Om de hoge prijzen van de Nederlandse biermerken te omzeilen kun je als café uitwijken naar buitenlandse brouwers, zoals een café in Uden doet. Een alternatief kan ook zijn om over te stappen op een huismerk van een grote Nederlandse brouwer. Kroegeigenaar Brenda van Mierlo uit Alphen stapte begin dit jaar over naar een huismerk en haar klanten vinden het prima, zegt ze. “Ze proeven geen verschil.”

Rochelle Moes Geschreven door

Voor haar café ’t Raedthuys bestelde Brenda 32 jaar lang Grolsch. "Toen we de bestellingen digitaal gingen doorgeven, zagen we het grote prijsverschil tussen het A-merk en het huismerk dat bij dezelfde brouwerij gebrouwen wordt." Het scheelt honderd euro op vijftig liter inkoop: "Dus we zijn meteen overgestapt.”

"Bied een alternatief, want straks lopen ze allemaal weg."