Buren over explosie bij huis: 'Ik zat rechtop in bed, het was niet normaal'

Buurtbewoners van de Markenland in Etten-Leur schrokken donderdagnacht van een gigantisch harde knal. Bij een van de huizen ging een explosief af en aan het raam zat een tweede explosief geplakt. Tien huizen werden ontruimd. "Toen ik het pakketje bij het raam zag, ben ik snel weer naar binnen gegaan."

De buurvrouw en haar man liepen naar buiten en zagen dat de voordeur van hun buren vernield was. "Het glas lag eruit. In de hoek bij de vensterbank stond nog een pakketje. Toen ik dat zag, zei tegen mijn man: snel terug naar binnen! Toen hebben we de politie gebeld."

Het explosief ging rond drie uur 's nachts af. De buurvrouw lag toen al te slapen. "Ik hoorde de harde knal en rende naar beneden. Mijn man heeft een gebroken heup en slaapt tijdelijk beneden, ik dacht eerst dat hij uit bed was gevallen. Maar hij was ook wakker geschrokken en dacht dat het vuurwerk was."

De buurvrouw van het huis waar de explosie afging, is vrijdagochtend weer thuis. Vlak na de explosie moest ze haar huis uit, omdat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek deed naar het vastgeplakte explosief. Rond zes uur mochten alle buurtbewoners weer terug. "Ik heb net nog een paar uur geslapen en mijn werk maar gebeld dat ik wat later kom", vertelt ze.

De politie heeft na overleg met de explosievenspecialist besloten dat omliggende huizen moesten worden ontruimd. "Ik stond buiten in mijn pyjama en had het enorm koud. Gelukkig hebben buurtbewoners ons opgevangen", zegt de buurvrouw. Ook een buurman die er tegenover woont, moest plotseling zijn huis uit. "Ik hoorde de knal en dacht dat er vuurwerk afging. De buurman belde bij me aan om te vertellen dat de ruit van een huis eruit was geblazen. Vlak daarna kwam de politie me vertellen dat ik mijn huis uit moest."

Ria, die schuin tegenover het huis woont, vertelt de ze enorm schrok van de harde knal. "Ik zat meteen rechtop in bed, het was echt niet normaal", herinnert ze zich. "Niet veel later belde de politie hier aan om te zeggen dat we ons huis uit moesten. Buiten zag ik allemaal mensen staan en de straat was afgezet met lint. Ik ben maar een rondje gaan lopen met de hond."

Het is niet duidelijk wat er explodeerde. De buurtbewoners vermoeden zwaar vuurwerk. De bewoners van het huis waren in ieder geval niet thuis. "Het stel dat er woont is op vakantie en zou pas in het nieuwe jaar terug komen", weet de buurvrouw. "Ik heb er nooit last van, ze zijn altijd vriendelijk." Meerdere buurtbewoners vertellen dat toen de man net in het huis kwam wonen, de ramen werden beklad. "Er was een nare tekst op de ramen geverfd."