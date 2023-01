Het veelbesproken prijsplafond voor energie gaat in: zo werkt het

Het veelbesproken prijsplafond voor energie gaat vanaf 1 januari echt gebeuren. Het is door de overheid in het leven geroepen om mensen met een hoge energierekening te compenseren. Het klinkt heel simpel, maar de uitwerking ligt iets ingewikkelder. We leggen het je uit.

Wat is het prijsplafond?

Het prijsplafond wil zeggen dat je als consument profiteert van maximumtarieven, tot een bepaald verbruik. Verbruik je meer energie, dan betaal je het tarief dat in je energiecontract is vastgelegd. Heb je een variabel contract, dan ligt je tarief al snel hoger dan de maximumtarieven van het prijsplafond.

Wat zijn de tarieven van het prijsplafond en tot welk verbruik gelden ze?

Voor gas betaal je binnen het prijsplafond €1,45 per kuub gas tot een verbruik van 1200 kuub. Voor stroom betaal je €0,40 cent per kilowattuur tot een verbruik van 2900 kilowattuur. Ben je op een warmtenet (stadsverwarming) aangesloten, dan betaal je €47,38 per gigajoule tot een verbruik van 37 gigajoule warmte.

Met de komst van het prijsplafond vervalt per 1 januari wel de btw-verlaging op energie. De btw gaat dan van 9 procent weer terug naar 21 procent. Dat zie je helaas ook terug op je energierekening.

Voor wie geldt het prijsplafond?

Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers, dat is iedereen met een kleine energieaansluiting. Denk aan huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Denk aan een huis, kantoor of café. Het geldt dus bijvoorbeeld niet voor een garagebox met een aparte aansluiting.

Wanneer hoor ik wat mijn nieuwe maandbedrag wordt?

Die informatie komt via je energieleverancier maar volgt waarschijnlijk pas na 1 januari 2023.

Ik zit vast aan blokverwarming, hoe wordt dat berekend?

Huishoudens met een collectieve aansluiting, een zogeheten blokaansluiting, vallen niet onder het prijsplafond. Zij krijgen een vast bedrag per woning. De overheid is er nog niet uit om wat voor bedrag het gaat.

Het prijsplafond gaat 1 januari in, maar mijn contract loopt in april af. Hoe wordt het dan berekend?

Tja, dat ligt tamelijk ingewikkeld. Het prijsplafond geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Volgens het Ministerie van Economische Zaken is het prijsplafond alleen uitvoerbaar als het aansluit bij de jaarlijkse energierekening.

Daarom wordt het maximale verbruik verdeeld in twee delen namelijk het eerste deel tot jouw jaarlijkse energierekening en het tweede deel na de energierekening. Die jaarafrekening valt bij iedereen op een ander moment op de mat, want het ligt er maar net aan wanneer je dat hebt afgesloten.

Om het makkelijker te maken heeft de Rijksoverheid een rekenvoorbeeld gemaakt. Heb jij een contract tot 13 april, dan mag je het eerste deel 610 kuub gas verbruiken en 976 kilowattuur stroom tegen de tarieven van het prijsplafond. Gebruik je meer, dan betaal je het tarief uit je energiecontract. Van 13 april tot en met 31 december mag je dan nog 590 kuub gas en 1924 kilowattuur stroom gebruiken binnen het prijsplafond. Wil jij weten hoeveel je mag verbruiken tot de einddatum van je contract? RTL Nieuws heeft een rekenmodule gemaakt.

LEES OOK:

Nagelkerkjes hebben niets aan prijsplafond: 'Wij wassen 20 keer per week'

Een vast energiecontract in deze roerige tijden, is dat verstandig of niet?