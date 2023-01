Janus van Kasteren raakt door straf dagzege bij trucks kwijt in Dakar Rally

Janus van Kasteren is maandagavond zijn dagzege kwijtgeraakt in de Dakar Rally. Hij won met overmacht de tweede etappe bij de vrachtwagens. De Iveco-rijder finishte met bijna een kwartier voorsprong op de nummer twee. Maar volgens de wedstrijdleiding had de coureur uit Veldhoven een zogeheten waypoint gemist. Hij kreeg daarvoor een tijdstraf van 15 minuten en eindigde aan het einde van de dag als tweede in de uitslag.

De dagwinst van Van Kasteren had een fijne opsteker voor Team de Rooy moeten zijn. Eerder op de dag viel zijn teamgenoot Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek uit met een kapotte motor. Bij de finish was er al geen sprake van een jubelstemming. "We hebben nog niet gewonnen, het is nog even afwachten", zei Van Kasteren toen hij uit zijn truck stapte. De vrees dat hij zijn eerste dagzege kwijt zou raken, bleek een paar uur later terecht.

Waypoint gemist

Tijdens de laatste zandduinen van de etappe over 430 kilometer moest iedere coureur een zogeheten waypoint halen. Dat is een checkpunt op de route. Wie er eentje mist, krijgt een tijdstraf van 15 minuten. "Ik vraag aan navigator Marcel of we hem hebben en hij zegt ja. Alleen hier bij de finish blijkt nu dat de ene tablet het waypoint wel heeft gepakt en de andere tablet niet."

Dat zit zo: in de Iveco-vrachtwagen zitten twee iPads met elk een eigen antenne om de waypoints te registreren. Deelnemers hoeven er niet letterlijk overheen te rijden, je krijgt enkele meters speling. "De jury heeft me verteld dat de tablet die het waypoint niet heeft gepakt, juist degene is die telt", vertelt Van Kasteren. Hij heeft een logische verklaring voor het euvel. "Er zit een meter tussen die twee antennes op het dak en het luistert toch nauw."

Protest

Van Kasteren heeft eigenlijk geen moment van zijn etappewinst kunnen genieten maandag nadat de jury hem het slechte nieuws bracht. "Als je het waypoint op één tablet hebt, dan is het toch goed? Het gaat er toch om dat je het hebt gehaald", verzucht de coureur. Het team overweegt een protest in te dienen tegen de tijdstraf.

Toch kijkt Van Kasteren wel positief terug op de tweede Dakar-special. "Het was een superdag, al was het wel heel smal voor de trucks." De tijdstraf heeft flinke gevolgen voor de vrachtwagencoureur. Hij loopt niet alleen zijn eerste dagzege mis, hij neemt ook niet de leiding in het algemeen klassement bij de vrachtwagens over. In plaats van zo'n twee minuten voorsprong, heeft Van Kasteren nu 12 minuten achterstand op klassementsleider Ales Loprais.

